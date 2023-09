Herrera llamó a que los alcaldes militen por Massa

miércoles 27 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

“Salir a defender y militar” el proyecto encabezado por Sergio Massa como candidato a presidente de la Nación es lo que pidió a todos los intendentes de la provincia, el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Fue durante la entrega de fondos a las comunas llevada a cabo en el salón auditórium Tierra Sin Mal - ex estación de trenes- en el cuarto tramo de la Costanera de Posadas. Estuvo acompañado por el gobernador electo Hugo Passalacqua, el ministro coordinador Ricardo Wellbach, el titular de Hacienda Adolfo Safrán y Daniel “Colo” Vancsik, concejal de Posadas y candidato a diputado nacional.

El mandatario provincial instó a los jefes comunales de la provincia a “defender con uñas y dientes la posibilidad de seguir contando con los recursos para que nuestra gente pueda cumplir con sus sueños y ustedes, cumplir con sus objetivos de campaña”, sostuvo durante la entrega de asistencia a todos los municipios de Misiones destinados a obras viales canalizadas a través del Fondo Vial y de la Dirección Provincial de Vialidad, otras a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional y de la Dirección de Arquitectura.

Intendentes de todos los municipios escucharon el mensaje del gobernador.

Para mantener el flujo de estos recursos, según el mandatario provincial, hay que salir a “militar fuertemente lo que propone el conductor de nuestro espacio político, el ingeniero -Carlos- Rovira”, resaltó, al aclarar que los recursos transferidos a las comunas “vienen de la coparticipación federal y de la Provincia”. De esta manera, instó a los intendentes a militar por la continuidad de los recursos disponibles para obras, para tierras, para los gastos de los municipios, para la salud, la educación y sobre todo puntualizó que “es necesario reflexionar y defender el misionerismo, que es una construcción colectiva de todos y donde la distribución de los recursos es equitativa de acuerdo a cada uno de los municipios. La mano del Estado debe estar para atender, cuidar y proteger a todos los misioneros”.

En referencia a la entrega concretada a favor de los municipios añadió que ello se concreta “siempre que podemos cumplir con lo comprometido en materia de gestión compartida es importante, sobre todo en este tiempo donde los recursos no sobran”.

Allí se refirió a las diferentes plataformas de quienes disputarán las próximas elecciones presidenciales y sin hacer mención, pero en referencia a la propuesta de Milei, avisó: “Estos recursos no van a estar disponibles para las provincias ni para los municipios”.

Sobre Massa

En tal contexto el gobernador, con miras a las elecciones de octubre, sostuvo: “Necesitamos una Argentina con un gobierno nacional, un presidente de la nación como Sergio Massa (candidato de Unión por la Patria) que dé repuestas. Acá se trata de defender lo nuestro, lo ganado”. Los instó “a trabajar duro por el proyecto político que más conviene a Misiones, porque no sirve de nada un intendente con el 70 por ciento de los votos, y sin los recursos”.

Y para finalizar subrayó que “no quiero que nadie me diga, que los misioneros me digan, por qué no hiciste el esfuerzo si estaba en tus manos”.