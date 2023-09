El Soberbio, Mar del Plata y Camboriú, los destinos preferidos para vacacionar

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Agencias de viaje destacaron que las consultas para vacacionar durante el verano ya iniciaron. Sandra Lezcano, presidente de la Asociación Misionera de Agentes de Turismo, en diálogo con El Territorio, contó que “los clientes preguntan por paquetes turísticos de cara al verano pero existe un importante número de ventas a comparación del año pasado”. Asimismo, la agente de viajes advirtió sobre las estafas y aconsejó a los misioneros sobre “viajar seguros con agencias registradas para vacacionar tranquilos”.



Por su parte, Beatriz Franco, responsable de Batia Viajes en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 contó que las consultas parten de paquetes con fecha desde Año Nuevo hasta marzo, pero que en mayor medida se centran en pasajes y estadías para enero en Brasil. “En lo que respecta a escapadas por fin de semana, el misionero opta por localidades como Dos de Mayo por un reconocido hotel que tiene bastante confort, así como también los Saltos del Moconá en El Soberbio. Iguazú se posiciona más bien con turistas nacionales e internacionales”.



Las consultadas coincidieron que las playas brasileñas siguen siendo de las más requeridas por los misioneros pese a su cotización en dólares. Aseguraron que también el turismo interno va en auge. En cuanto a lo nacional, Mar del Plata, Mendoza, Ushuaia y Bariloche están entre los favoritos.



Consultas de cara al verano

La presidente de la Asociación Misionera de Agentes de Turismo manifestó que si bien se incrementaron las consultas para veranear, como las tarifas están en dólares, los clientes son precavidos debido al año electoral y esperan hasta después de octubre para confirmar o cerrar algún tour. No obstante, algunos ya cerraron sus paquetes desde antes de las elecciones primarias.



“En lo que respecta a la zona sur de Brasil como Río Grande del Sur, Santa Catarina y Paraná los pasajes son en pesos. Pero el alojamiento y el resto de los servicios tienen cotización en dólares”, sostuvo.



“Como falta para la temporada hay agencias que aún no cerraron paquetes, es decir, les falta hacer el combo de alojamientos, traslados y servicios. Otras ya se adelantaron y lo tienen. Cabe mencionar que las tarifas de transporte para el verano no fueron enviadas, se estima que para los primeros días de octubre esté disponible y muchos podamos cerrar los paquetes para ofrecerlos”, dijo.



Tras ser consultada por el tipo de cambio, contó que las agencias se basan en el cambio oficial del dólar con el impuesto Pais incluido, y a partir de allí se da el valor del paquete cuando se trata de Brasil y el exterior.



“Las tarifas se mantienen si la reserva es total. No obstante, si se paga la mitad o una seña, y para el momento del pago total el precio del dólar oficial se modifica al igual que los pasajes en pesos. Va a fluctuar la tarifa final”, detalló.



Destinos elegidos

Lezcano hizo hincapié que antes de las elecciones primarias cerraron muchos paquetes de viaje para el norte de Brasil y el Caribe para el verano. Seguidamente, indicó que un viaje a Río de Janeiro o Florianópolis para una persona con pasaje aéreo ida y vuelta, alojamiento por siete noches con desayuno incluido puede salir entre 680 dólares y 750, dependiendo del hotel. Esto significa entre 500 mil y 555 mil pesos al dólar de hoy. Aclaró que el vuelo sale desde Foz de Iguazú.

En cuanto al turismo interno, aseguró que los clientes aprovechan los programa Previaje para recorrer los atractivos de Misiones como los Saltos del Moconá en El Soberbio y Puerto Iguazú. “Dentro de poco inicia el quinto Previaje y allí esperamos nuevamente movimiento. El fin de semana largo por el día de la Diversidad Cultural habrá muchos turistas solicitando alojamiento. Octubre tendrá mucha demanda turística”.



A nivel nacional, detalló que su agencia ya se encuentra presupuestando el destino Mar del Plata, Bariloche, Ushuaia, Calafate y Mendoza. “Aún no tenemos paquetes armados para esos destinos. Aproximadamente un pasaje ida y vuelta desde Posadas a Mar del Plata sale $56.000. Esta no es la tarifa de verano de los transportes”, añadió.



Luego, sostuvo que en la actualidad todos los viajes son con vuelos en los destinos Río de Janeiro, Río Grande del Sur, y Florianópolis.



Por ejemplo, la cotización de un paquete para Camboriú por persona sale entre 350 y 400 dólares por siete noches en un hotel tres estrellas. En promedio saldría poco más de $260.000. “Cuando son familias muy difícilmente compran un paquete, contratan tours económicos que a veces pueden ser estafas. Dependiendo la cantidad de personas el precio puede modificarse. Es decir, es menor por el precio de cada persona dependiendo si son vuelos o viaje terrestre”, detalló.



Por otro lado, Franco dijo que el destino Brasil está siendo consultado para pasar Año Nuevo. Coincidió que Camboriú e Itapema ya ofrecen paquetes turísticos con traslado desde Posadas con alojamiento y desayuno incluido por un valor de 570 a 700 dólares por persona por siete noches. Con cena incluida se calcula 140 dólares más.



“Se adelantó tanto el verano que los clientes ya están pensando en vacaciones y descansar por ello se incrementan las consultas”, detalló. Según Franco, los paquetes con mayor valor son en enero, merman los costos en febrero y en marzo bajan un poco más. Luego, en Semana Santa vuelve la temporada alta y los costos se incrementan nuevamente.



“En temporada baja, hay promociones dos por uno. Se eligen destinos como Río Grande de Sur, Natal, Arraial do Cabo, Capão da Canoa y lugares cercanos a Porto Alegre.



Escapadas en auge

La responsable de Batia Viajes resaltó que los fines de semana son bien aprovechados por los turistas misioneros que visitan diversos atractivos de la tierra colorada.



Según mencionó, la localidad de Dos de Mayo tiene un hotel con mucho confort y se puede visitar la represa hidroeléctrica así como también los Saltos del Moconá para pasar entre dos y cuatro noches.



En este marco, expresó que las Cataratas siguen siendo el destino más consultado “pero las tarifas están internacionalizadas”. “El destino Iguazú se olvido un poco de los residentes, porque todo cotiza con el cambio de la moneda estadounidense teniendo en cuenta que recibe turistas de distintas partes del mundo. Por ello, los misioneros consultan por destinos más económicos”. Añadió que aparte de las estadías, el valor de los alimentos, negocios y locales es alto. “El misionero busca lugares accesibles y con mucha naturaleza como estamos actostumbrados”, dijo.



Desde Puerto Iguazú

Las agencias de turismo ya promocionan los diferentes paquetes para vacacionar en las playas brasileñas sin descuidar el turismo nacional debido a la accesibilidad de alternativas que existen.



Si bien Puerto Iguazú es cuna de una de las siete maravillas naturales se caracteriza por el turismo receptivo, también cuenta con agencias que trabajan con la venta de paquetes turísticos y tours para que los misioneros planifiquen sus viajes a Brasil o a cualquier punto del país.



“Somos una empresa local habilitada que trabaja con vehículos propios. Por ello, los costos de los paquetes que ofrecemos son menores. No sólo damos a conocer nuestras opciones a los vecinos de Iguazú, sino que tenemos clientes en diferentes localidades de Misiones, en Chaco y Corrientes”, contó Corina Montero de la empresa El Taita Junior Viajes y Turismo.



La agente afirmó que la empresa ofrece muchas facilidades no solamente en lo que respecta al pago de los paquetes sino a la flexibilidad del transporte. “Tenemos varios clientes en otras localidades misioneras, lo que hacemos es coordinar para ir a buscarlos a Corrientes y/o Chaco para emprender el viaje a las playas brasileñas partiendo desde Puerto Iguazú”, detalló.



Respecto del pago, sostuvo que pueden optar por abonar con una seña y el resto en cuotas, según la posibilidad del cliente. “Los paquetes están en dólares, pero lo pueden abonar en pesos dependiendo de la cotización del día”, acotó.



Posteriormente, contó que para enero o febrero el destino Camboriú por siete días y cinco noches tiene un costo 390 dólares. Mientras que, por nueve días y siete noches el costo es de 490 dólares. En el mes de marzo el valor es más accesible cuesta 320 dólares por persona. Para aquellos que deciden vacacionar fuera de temporada la empresa ofrece un paquete del 13 al 20 de diciembre 2023 por 180 dólares por persona para ese mismo destino.



También ofrecen paquetes para viajar por el país, actualmente tienen planificado un tour a Mendoza por el valor de $115.000 para el 14 de noviembre con la promoción donde viajan un grupo de cuatro personas y pagan solamente tres. Además, relató que para el mismo mes ofrecen un paquete para Salta y Jujuy por el valor de $129.900 por persona por cinco noches con media pensión.



Por último, para diciembre el destino más solicitado es Mar del Plata por cuatro noches a $125.000.

Recomiendan estar atento a las estafas

La presidente de la Asociación Misionera de Agentes de Turismo, Sandra Lezcano, advirtió sobre las estafas a través de internet en la temporada de vacaciones. “Cuando se ofrecen departamentos para cierta cantidad de personas, hay que estar atentos a que el agente de Turismo esté registrado en la página web del Ministerio de Turismo. Incluso, para evitar fraudes, ellos tienen un botón de consultas”, recomendó.



Relató que cuando es un grupo familiar muy grande se le recomienda alojarse en un departamento o casa porque es más económico que un hotel. No obstante, insistió en estar atentos a las estafas “porque si bien hay paquetes económicos no hay que confiarse de supuestos agentes que no están registrados porque después los clientes son los perjudicados debido a ello, y se pierden de sus vacaciones”. Recordó que el año pasado en Misiones hubo un caso de estafa que trascendió, y que se debe tomar conciencia a la hora de contratar un viaje para estar seguro en todos los aspectos.