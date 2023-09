Juicio a guardaparques podría restringir actividades en Iguazú

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El lamentable hecho registrado el 1 de enero del 2016 en el Parque Nacional Lanin que se cobró la vida de dos niños al caer un árbol en el campamento en la propiedad privada conocida como Lolén, tiene a los colaboradores de la Administración de Parques Nacionales en alerta ya que cuatro de sus compañeros se encuentran procesados por el hecho.



Tras el trágico hecho, la fiscalía responsabiliza a los guardaparques por la caída del árbol que se produjo durante una tormenta. Es por ello que en forma de protesta y para difusión del caso los trabajadores del Parque Nacional Iguazú decidieron cerrar las puertas el 27 de septiembre a fin de dar a conocer las posibles consecuencias si sus pares son condenados, una de ellas sería que no se podrá garantizar el normal funcionamiento diario del área protegida.



El intendente del Parque Nacional Iguazú (PNI), Claudio Sacramento, explicó ayer los alcances de la medida en conferencia de prensa. Allí aclaró que por el momento solamente está definida la acción de mañana en la que el área protegida permanecerá cerrada, pero se realizarán charlas informativas a fin de que todos puedan conocer los motivos y el porqué del apoyo a los guardaparques procesados. Asimismo, remarcó que los días 30 y 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre, días en los que se desarrollará el juicio, por el momento no se definieron las acciones de manifestación.



Medidas de apoyo

“Dialogamos con los diferentes concesionarios del Parque Nacional Iguazú, explicada la situación, apoyaron la decisión de la asamblea de trabajadores y trabajadoras de cerrar el parque Nacional a fin de visibilizar la causa que de obtener un fallo desfavorable podría perjudicar a todas las áreas protegidas. Por ende, muchas veces no se podrá garantizar el ingreso todos los días de 8 a 18”, remarcó Sacramento



El intendente del Parque Nacional Iguazú explicó que si los cuatro guardaparques son hallados culpables, las operatorias podrían cambiar ya que se los colaboradores que estén encargados de habilitar los paseos serán responsables de los visitantes y si ocurre algún hecho cargarán con la culpa. “Un fallo desfavorable podría perjudicar a toda la comunidad, si la justicia determina que los guardaparques son culpables significa que la persona que habilita los paseos cargara en los hombros con la responsabilidad de un promedio de 5.000 visitantes. Y ante esto quedará bajo el criterio de cada trabajador decidir si es seguro o no el ambiente”.



Respecto a las medidas desde la Administración de Parques Nacionales se mantiene en estado de alerta y movilización. Se llevarán a cabo diferentes medidas en todo el país para visibilizar este problema y explicar a la sociedad la gravedad de estas imputaciones, que generan inestabilidad laboral y jurídica a sus empleados y a todo el sector turístico, del cual dependen economías regionales.



El comunicado

En el comunicado de la administración de Parques Nacionales explican que el primero de enero del 2016, en la propiedad privada conocida como Lolén, en jurisdicción del Parque Nacional Lanín: un árbol, de la especie endémica roble pellín, cayó hacia la playa del lago Lacar, provocando víctimas fatales. Como consecuencia de ello, actualmente cuatro agentes de la Administración de Parques Nacionales (APN) se encuentran procesados por homicidio culposo, presunto incumplimiento de autor y violación de deberes de funcionario público y lesiones graves.



La Fiscalía Federal asume que es responsabilidad del personal de Parques Nacionales prever eventos naturales fortuitos que pongan en riesgo la seguridad de los visitantes dentro de las Áreas Protegidas Nacionales. La caída de un árbol es un fenómeno propio de la dinámica natural del bosque, los árboles son susceptibles de ser afectados por el clima, condiciones de sequía o humedad, movimientos de suelo, hongos, insectos, entre otros tantos factores que condicionan a los seres vivos.

En cifras

5.000 Según el intendente del PNI, Claudio Sacramento, si el fallo es desfavorable cada guardaparque cargará con la responsabilidad de 5 mil visitantes en Cataratas.