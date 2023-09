Misiones, en alerta por incendios debido a las altas temperaturas

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

La primavera siguió con las altas temperaturas y el calor intenso que predominó durante el invierno. Si bien semanas atrás hubo un período de lluvias, los elevados grados ponen en alerta la peligrosidad de incendios en la región, lo que pone en alerta a los servicios de prevención del fuego y bomberos. En ese sentido, la provincia de Misiones no queda exenta a esta situación y por estos días posee un peligro de fuego muy alto, según dieron a conocer desde el Sistema de Alerta Temprana.



En esa línea, el subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología de Misiones, Martín Recamán, dio a conocer como se encuentra la provincia en cuanto a los índices de peligrosidad. “Por un lado tenemos precipitaciones, lo cual en relación a lo que es el promedio de un mes ha ido en aumento, pero en lo que respecta al conteo anual venimos con un promedio de precipitaciones por debajo de lo normal”, indicó el funcionario en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radiactiva 100.7.



A eso, añadió que “los datos que nosotros manejamos en Alerta Temprana es que en estos próximos meses se esperan bastante precipitaciones, pero de todos modos, en esta situación del cambio climático que vemos, se genera momentos de altas temperaturas como las que tuvimos el viernes y el sábado, donde los índices se elevan y se tiene un índice muy alto de incendios”.



Si bien anteriormente hubo algunos focos de incendios menores, en la jornada del domingo con temperaturas altas, el fuego consumió alrededor de 20 hectáreas en la zona del Zaiman. En el lugar para controlar la situación intervinieron cuatro dotaciones de bomberos y el helicóptero de la provincia con el helibalde.



“Las circunstancias con las que vamos a convivir durante un tiempo son las siguientes: vamos a tener situaciones de índices extremos de calor y a su vez, momentos de grandes tormentas con mucho caudal de agua, pero que no nos aleja de las proximidad de tener incendio a lo largo de los próximos meses”, explicó el funcionario.



Por la prevención

La sequía de los últimos veranos provocó en Misiones y provincias aledañas la quema de cientos de hectáreas de bosque nativo y campos. Para que esta situación no se vuelva a repetir, se insiste en el cuidado y la concientización ante todo.



Por eso, en cuanto a cómo prevenir incendios en momentos de índices altos, Recaman expresó que es muy importante “seguir profundizando” el equipamiento y capacitación en formación de bomberos, sino que también es importante el tema de “concientización en prevención con la sociedad, siempre transmitiendo el índice de peligrosidad incendio, la cual es una herramienta fundamental en la prevención”.



También recalcó el estar atentos a la problemática de estos tiempos con el cambio climático tanto con la “situación de precipitaciones con gran caudal de agua en pocas horas como también las altas temperaturas que nos generan un escenario propenso para el fuego”.



“Nosotros venimos profundizando y trabajando durante todos estos años con la prevención, el control y el combate, fortaleciendo esos tres ejes de trabajo. Hay una cuestión cultural en el vecino de que si viene la lluvia hay que realizar la quema para limpiar el terreno, pero la realidad es que hoy las condiciones climáticas no son las mismas que hace un tiempo atrás”, adujo.



Asimismo, Recamán consideró a modo de recomendación, “tener en cuenta el uso de la herramienta del índice de peligrosidad de incendios, que el vecino sea consciente de que cuando el índice empieza a ser muy alto y extremo la situación se vuelve compleja, y es muy probable que aquel que utilice el fuego termine acudiendo al 911 para la intervención de los bomberos”.



Agregó que “entonces es importante entender que las condiciones climáticas han cambiado y eso implica entender que hoy tenemos que usar el índice, de que tenemos que tener más herramientas, de que tenemos que generar el permiso para la quema, porque el permiso hace que las fuerzas estén disponibles ante cualquier eventualidad; y que cuando realicen la quema, la misma sea controlada, analizada, pensada y estudiada con todas las medidas de seguridad”.



Para el resto de la semana, la peligrosidad de incendios en la tierra roja se encuentra en un nivel alto, que continuará por varios días. Tanto en zonas residenciales como en las de mayor forestación, un cigarrillo encendido o la quema de basura a cielo abierto, por ejemplo, pueden iniciar un incendio de importantes magnitudes y de difícil control debido a estas características climatológicas.

Llegan las lluvias y las tormentas

La Dirección General de Alerta Temprana anuncia para los próximos días en la provincia fuerte contraste térmico, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas.



Según se detalló, para hoy, si bien se espera calor al comienzo de la tarde, un frente frío asociado a un sistema de baja presión provocaría la rotación de vientos al suroeste y chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, propiciando el descenso de las temperaturas. Las mínimas se registrarían en horarios de la noche. El miércoles avanza una masa de aire frío para dar por terminada la ola de calor. Se esperan lluvias y lloviznas a la madrugada, con algunas descargas eléctricas en zona Norte. Las precipitaciones se extenderían en el centro y norte de la provincia hasta mediodía.