Preocupa aumento de garrapatas en distintos barrios de Posadas

En los últimos días veterinarios advirtieron sobre el incremento de pulgas y garrapatas en perros y gatos. A raíz de eso, una vecina del barrio Itaembé Guazú denunció la cantidad de animales que merodean la zona cargados de estos hemoparásitos y no tienen asistencia en cuanto a fumigación o control vectorial por parte del Estado.



En este sentido, Cristina Verón contó que administra merenderos en varios barrios periféricos y esta situación se repite. “Como aún no tengo cubierta la casa de muros, siempre vienen perros y gatos a mi patio. Es una situación que viven varios vecinos y estas mascotas tienen dueños. Mis hijos juegan en la arena y en lugares donde pasan los animales y defecan. A uno de ellos le salieron una serie de llagas dolorosas por el cuerpo y según la médica se trata de una enfermedad bacteriana llamada impétigo, posiblemente ocasionada por el contacto con garrapatas”.



Asimismo la vecina recalcó que en barrios como San Onofre, Belén y otros, el incremento de pequeños parásitos es notable. Según detalló, aparte de animales sin pipeta, control veterinario y demás, hay muchas zonas o terrenos del barrio Itaembé Guazú que requieren limpieza ya que las malezas atraen mosquitos, entre otros insectos.



“Muchos tienen mascotas pero no las cuidan o no las llevan a control. Entonces andan dando vueltas por el barrio y van dejando garrapatas por donde pasan. Luego de la reacción cutánea que presentó mi hijo desde hace más de un mes, constantemente estoy lavando y desinfectando los espacios en donde quedan heces o duermen los animales”, sostuvo la vecina y representante de varios merenderos barriales.



En la misma línea, sostuvo que varias veces pidieron por fumigaciones a delegados barriales pero hasta el momento no hubo una acción al respecto. La cantidad de garrapatas, según explicó, se podía ver en los perros o en los patios. Por su parte, hizo hincapié en que varias veces denunciaron abandono de animales por parte de algunos vecinos y en este caso la situación se repite.



“Tengo hijos pequeños y es injusto que no puedan salir afuera a jugar por temor a que le vuelva a salir una reacción. Estoy aguardando a realizar otros controles y laboratorios de mi nene para determinar que tiene ya que hace un mes que tiene la infección causada por las garrapatas”, dijo Verón.



Veterinarios

Veterinarios comentaron que aumentó la cantidad de garrapatas y pulgas en mascotas. Aunque no es época de hemoparásitos, debido al cambio climático constantemente profesionales reciben consultas de este tipo.



En este sentido, el presidente del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Misiones, Pablo Castillo, había indicado que la garrapata es algo que aparece en la primavera pero como hubo poco invierno y ya comienzan los calores están apareciendo desde el invierno. “Muchas veces es un factor que incide, es que este año tuvimos un invierno muy cortito, con temperaturas no muy frías y de muchos días. Esto hace que veamos antes de la época de mayor calor, más cantidad de insectos. Esto en forma general, también lo vemos con las uras en el campo, con las vacas y las garrapatas”, sostuvo esa vez.



De la misma forma, resaltó que las garrapatas pueden ser transmisoras de distintas enfermedades, tanto en los pequeños animales como en grandes animales. A su vez, indicó que son dos o tres parásitos que puede transmitir la garrapata, que además del efecto dañino de ese consumo de sangre también tienen otra consecuencia que le pueden transmitir bacterias.



Por su parte, la veterinaria Lorena Techeira comentó que reciben hasta cuatro consultas diarias por garrapatas o pulgas. “Hay muchos animales tan decaídos que vienen a consulta y hacemos pruebas de sangre y psicología y salen positivas esas enfermedades parasitarias. Si le mirás tienen garrapatas colgadas en la oreja, con la piel fina”.



A su vez, explicó que estos hemoparásitos al alimentarse de sangre primero generan estrés al animal por la picazón, además contagia enfermedades, afecta las células, a los glóbulos rojos y a los glóbulos blancos.



“Las enfermedades que contagia son alergia, hepatozoon, anemia, por la ruptura de los glóbulos rojos, decaimiento, falta de apetito, anorexia, dolor muscular y articular, pérdida de la visión. Los síntomas son tan variables al afectar a la coagulación. Hay perros que hacen pis con sangre, o hacen materia fecal con hilitos de sangre. Otros tienen puntitos rojos como pequeños hematomas que son petequias, que se puede ver en el abdomen, en la piel, en la panza”, detalló Techeira.



Ante eso aconsejó preparar los ambientes para prevenir. Según mencionó existen pastillas de diferentes precios, algunas hasta tres meses. Actúan desde adentro hacia afuera, matando las pulgas y las garrapatas en ese tiempo. Y desde la parte exterior se pueden colocar a las mascotas collares que pueden durar cuatro meses, seis meses o un año.



“También están las pipetas y productos para rociar la pipeta. Le digo siempre a mis clientes que ahora la pipeta dura veinte días. Lo bueno es que ciertos productos además de pulgas y garrapatas, también te protegen contra los mosquitos”, añadió la veterinaria.



Igualmente agregó que “el tratamiento tiene que ser ambiental con productos para hacer fumigaciones. Hoy se sabe que no hay una cura definitiva, siempre queda algún porcentaje de estos hemoparásitos en sangre.

Enfermedades que transmite el hemoparásito a los humanos

Las garrapatas están presentes en todo el mundo, parasitan diferentes especies de mamíferos incluido el hombre, además de aves y reptiles. Según un comunicado publicado por el Ministerio de Salud de Paraguay una sola garrapata puede albergar varios tipos de virus o bacterias y transmitir diversas enfermedades.



Entre las bacterianas citaron a: Ricketsiosis, Erlichiosis, Anaplasmosis y Borreliosis - enfermedad de Lyme. En tanto, en lo que refiere a enfermedades parasitarias se encuentra la Babesiosis, entre las virales Encefalitis TBE, Fiebre hemorrágica Crimea-congo, entre otras.



Aunque no todas se presentan actualmente en la región, en los últimos años se ha propagado la “Rickettsiosis cutáneo ganglionar”, caracterizada por una mancha negra alrededor de la picadura. Es importante recalcar que no todas las picaduras de garrapata ni todas las garrapatas transmiten enfermedades. Sólo algunas especies pueden hacerlo.



“Las dos grandes familias de garrapatas capaces de producir enfermedad en el hombre son las Ixodidae o garrapatas duras y Argasidae o garrapatas blandas. Estos parásitos pueden estar en la maleza, en pequeños huecos de las edificaciones o alimentándose de un animal. Suelen adherirse al huésped o también pueden desplazarse por el suelo hasta llegar a ellos”, dijeron desde el área de Salud del vecino país.



De la misma forma indicaron que la forma de contagio es por la picadura de la garrapata. Esta se adhiere a la piel y a través de la saliva contamina con los agentes causales de enfermedades. También pueden producir reacciones de hipersensibilidad en el punto de picadura e incluso reacciones sistémicas de tipo anafiláctico o una disminución de la presión arterial con riesgo para la vida y parálisis, entre otros.



La parasitación masiva que pueden sufrir algunos animales puede ser causa de anemia severa por consumo de sangre. Instan a acudir al médico más cercano ante una picadura de garrapata o síntoma que pueda indicar una picadura.