Cristian Castro y su relación con Luis Miguel: “No me quiere saludar”

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Cristian Castro habló sobre la fría relación que mantiene con Luis Miguel, con quien eran muy amigos. Los artistas mexicanos son protagonistas de una larga enemistad rodeada de misterio y trascendidos, ya que como se sabe el Sol de México no suele hablar con la prensa y el hijo de Verónica Castro casi nunca se refirió a este posible conflicto.



Lo cierto es que el intérprete de “Azul”, que actualmente está radicado en Buenos Aires, no pocas veces ha demostrado su admiración por Luismi y se lo vio incluso cantando feliz desde las primeras filas en uno de los conciertos que dio Luis Miguel en agosto pasado en el estadio Movistar Arena.



Y habituado como un porteño más, Castro visitó el programa de Fer Dente por canal América. Si bien la entrevista fue ya hace unos días, recién ayer fue tendencia en las redes y portales.



En el encuentro con Dente, el carismático cantante respondió todas las preguntas con mucha simpatía. Y se refirió a Luis Miguel. “Todo el mundo sabe que yo muero por Luis Miguel”, dijo. Y consultado sobre si realmente era el astro o era un doble, respondió: “No me quiere reconocer más. No sé si era. Le saludé... y nada. Me canté todo. (Antes) andábamos en moto de agua juntos. Pasaba por mí y ahora no me quiere saludar. Duele porque le tengo mucho cariño”.