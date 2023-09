“Aqua di Emma”, la esencia musical de Emmanuel Horvilleur

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Sin perder de vista el groove que caracteriza su música desde hace 32 años, cuando irrumpió en escena en sociedad con Dante Spinetta con Illya Kuryaki and the Valderramas (IKV), Emmanuel Horvilleur apostó a un orgánico sonido “más aterciopelado y romántico” a la hora de mostrar su esencia musical con “Aqua di Emma”, su nueva producción que será presentada en vivo el sábado 30 de septiembre en el porteño Estadio Obras, en un show que dará inicio a una gira nacional.



“Cuando apareció el nombre del disco, que no fue al principio, fue una guía grande para terminar de definir las canciones que iban a conformarlo, las que tenían que ver con este perfume que nos imaginamos, esta esencia. Yo juego un poco a que es mi esencia el ‘Aqua di Emma’”,expresó el músico a Télam al definir el concepto que rige su nuevo disco.



Y al ser consultado sobre si siente que la escena actual de la música urbana es un poco deudora de IKV, sostuvo: “Eso nos lo han dicho y puede tener algo de cierto. No que deban nada porque no creo que en la música unos le deban a otros, sino que uno se ve influenciado por la música que le gusta. Es un intercambio de la energía y la data, que es parte de la música. Pero sí veo que algo que arrancó IKV ahora es moneda mucho más corriente. También el aporte de IKV fue el de hacer una música libre; no solo hacer rap en argentino, sino mezclarlo con otras música, otros colores”.