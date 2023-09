Gran concierto de cierre del Fronteira in Concert

martes 26 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Con un gran despliegue musical y escénico, Bernardo de Irigoyen despidió el domingo la séptima edición del Fronteira in Concert. El brillante cierre del importante encuentro de orquestas infanto-juveniles tuvo lugar en el anfiteatro del Parque Temático y Ambiental de la Integración con un concierto.



El festival se desarrolló en cuatro jornadas que se vivenciaron con un nutrido marco de público que disfrutó del talento artístico de los niños y jóvenes.



Fronteira in Concert es uno de los mayores festivales de orquestas infantojuveniles de la zona y año a año va creciendo de manera trascendental en Bernardo de Irigoyen y las ciudades limítrofes brasileñas de Dionisio Cerqueira, Barracao y Bom Jesús do Sul, destacaron de la organización.



El evento artístico, cultural y educativo contó con más de 300 participantes que llegaron de distintos puntos del país, entre ellos orquestas, maestros y directores muy destacados de orquestas de varios países latinoamericanos.



“Fueron cuatro jornadas de mucha música, con conciertos en las ciudades de Dionisio Cerqueira y Barracao, Brasil y Bernardo de Irigoyen, la ciudad más oriental de Argentina”, se precisó desde el festival.



El evento fue organizado por la Asociación Civil, Cultural y Artística Allegro y fue declarado de interés público municipal y de interés provincial.



Asimismo, sus impulsores buscan lograr que el encuentro sea declarado como fiesta provincial e internacional de orquestas en Bernardo de Irigoyen y la región involucrando a municipios brasileños lindantes con Irigoyen.



Evento cultural y educativo

Previo al arranque del festival, el coordinador general del evento y presidente de Allegro, Miguel Ángel Noguera, había comentado a El Territorio que “hace siete años venimos haciendo este festival, imagínense lo grande que puede llegar a ser y el beneficio que tienen nuestros niños y jóvenes, porque lo que nosotros pensamos y lo digo siempre es que el beneficio sea para ellos, porque no sólo es un evento con presentaciones públicas en escenarios, sino que durante esas cuatro jornadas se capacitan con profesores de música, de diferentes instrumentos, que llegan de distintos puntos del país y del exterior”.



En esa oportunidad también destacó el aporte cultural y turístico del evento para la región y el acompañamiento de la sociedad: “Es un evento que trae beneficios a toda la región porque cada año con el crecimiento del festival, también crece la actividad turística y comercial y lo más importante, la experiencia y el aprendizaje artístico y cultural que adquieren nuestros niños, jóvenes y todos los que participan en estos encuentros, es un gran aporte a la cultura”.