Eldorado busca que el ingreso de personal sea por concurso

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Ingresó al Concejo Deliberante de Eldorado un proyecto de ordenanza a fin de instituir el régimen de concurso público destinado a la selección de personal, para la cobertura de puestos vacantes. Está previsto en la Carta Orgánica pero nunca se cumplió. Por ende, la iniciativa fue de los concejales Augusto Daniel González y Rosi Kurtz, y busca una ordenanza que subsane tal situación.



En este contexto, la Carta Orgánica Municipal establece en su artículo 207 que “todo ingreso a la planta del personal municipal será a través de concurso público, en la forma que establezca la ordenanza que regule el mecanismo de selección del personal”.



También sostiene que en caso de urgencia, el intendente municipal podrá contratar -de forma transitoria- personal por un plazo no mayor a nueve días, debiendo ponerlo de inmediato en conocimiento del Concejo Deliberante y de la Comisión de Selección, cuya integración y funcionamiento deberá reglamentarse por ordenanza.



No obstante, a 5 años de haberse aprobado la nueva Carta Orgánica, nunca se reglamentó la ordenanza pertinente para la realización de los concursos, lo que le dio arbitrariedad al ejecutivo municipal para designar personal en planta transitoria, excediendo los límites que regula propia Carta Orgánica.



El proyecto

Por tal motivo, los concejales Augusto Daniel González y Rosi Kurtz, presentaron un proyecto de ordenanza que consta de 22 artículos, para reglamentar y solventar lo antes mencionado.



En este marco, el proyecto establece que el régimen de concurso público regirá tanto para los que pretendan ingresar a planta permanente del municipio como para aquellos que quieran ascender como personal de la administración pública municipal.



Además se deberán fijar los requisitos de publicidad, transparencia, mérito e igualdad de oportunidades.



La ordenanza prevé dos tipos de concursos: los abiertos y los cerrados. También contemplan la evaluación de antecedentes y oposición.



Los concursos abiertos están destinados a cargos nuevos o vacantes correspondientes a la categoría inicial de cada agrupamiento que contempla el Estatuto del personal municipal. Mientras que los concursos cerrados serán cuando se trate de cargos vacantes con categorías superiores a la categoría inicial de cada agrupamiento.



Por ello en los concursos abiertos puede participar cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos.



Por otro lado, en los cerrados, lo pueden hacer sólo los que ya son empleados municipales, cualquiera sea su modalidad de contratación.



Comisión de evaluación

En el artículo 10 del proyecto de ordenanza, se establece de que manera estará conformada la Comisión de Evaluación encargada de evaluar a los concursantes.



Asimismo, estará integrada por seis miembros titulares y tres suplentes, donde deberán estar obligatoriamente el Jefe del área de Personal del municipio, el Director o responsable del área donde se concurse el cargo, dos concejales (uno por la mayoría y otro por la minoría), un agente municipal elegido por el jefe del área convocante, y un representante gremial designado por el gremio que tenga mayor adhesión entre los trabajadores municipales, que hoy en día es el de UPCN.



Incluso, se prevé la posibilidad de declarar desierto el concurso en caso de que no haya postulantes, o que quienes se presentaron no reúnan los requisitos para el cargo.

Nueva sesión, nuevas ordenanzas

Durante la vigésima sexta sesión ordinaria de este año, El Concejo Deliberante de Eldorado aprobó nuevas ordenanzas relacionadas a la educación y a la cultura del municipio. En primera instancia, se aprobó crear en la Ciudad de Eldorado la figura de “Sitios Históricos”, entendiéndose como tal a lugares o parajes naturales que por su valor histórico, artístico, cultural, etnológico, paleontológico, arqueológico o antropológico representan la identidad de una comunidad y deban ser conservados y protegidos para conocimiento y disfrute de las generaciones presentes y futuras.



Por otro lado, se dio a conocer la primera lectura de la petición formulada por el Ejecutivo Municipal que solicita el llamado a Licitación Pública de la Concesión de Obra Pública del Balneario Municipal Piray.