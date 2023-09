Crean un marco regulatorio para la seguridad acuática de cara al verano

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Misiones es un destino turístico por su belleza natural. En temporada alta sus cursos de agua son uno de los atractivos más buscados y un refugio ante el calor agobiante. En este contexto, garantizar espacios seguros en el acceso y permanencia en el agua es una necesidad que requiere especial atención.



Por esto, recientemente la Comisión de Educación, Cultura, Innovación Tecnológica y Deporte de la Legislatura provincial, emitió un dictamen unificado sobre un conjunto de proyectos con la expectativa de establecer un marco regulatorio para las actividades acuáticas en la provincia de Misiones. El dictamen recibió el respaldo de los miembros de la comisión y se espera su tratamiento en sesión plenaria.



La iniciativa tiene como objetivo principal promover la seguridad en las zonas acuáticas de la provincia y fomentar la formación de guardavidas. Asimismo se busca crear direcciones de seguridad acuática en los municipios para regular la habilitación de espacios tanto públicos como privados, promover el uso de cartelería y señalética en áreas de acceso al agua y fomentar la educación ciudadana respecto al accionar responsable y las medidas pertinentes que se deben tener en consideración para prevenir accidentes. Buscan crear conciencia en la ciudadanía para evitar accidentes. Foto: Marcelo Rodríguez

Al respecto, Franco Bacigalupi, director de Seguridad Acuática de la provincia, en diálogo con El Territorio, expresó: “Lo que en realidad se presentó es una modificación de la ley que ya está. La ley abarcaba mucho, por ahí era muy general en muchas cosas y necesitaba que sea más específica en otras. Buscando que se trabaje la prevención en la parte de lo que es audiovisual, cartelería, imágenes, que se haga mucha publicidad en eso”.

La cartelería es uno de los puntos que contempla la normativa. Foto: Marcelo Rodríguez

“Después también el tema de la adhesión, que sigue siendo voluntaria de los distintos municipios; pero en la reglamentación se pide que se genere una dirección de seguridad acuática en cada municipio para poder trabajar mejor”, agregó.



En cuanto a las multas y las sanciones a las piletas o balnearios “el organismo que lo habilita es el municipio y es quien tiene hoy una estructura para poder sancionar, multar o clausurar. Nosotros lo que vamos a hacer es una visita y notificación de los incumplimientos que observamos”.



En este aspecto, desde Seguridad Acuática se elaboran informes en los casos en que, por ejemplo, el agua esté en mal estado o si un lugar de acceso al agua no cuenta con salvavidas a disposición.



Guardavidas

Según el Registro Único de Guardavidas de la dirección, hay más de 350 guardavidas inscriptos. “Cada temporada hay en Posadas alrededor de 134 a 150 guardavidas. Se suman siempre los profesionales que salen de las dos escuelas que tenemos en Posadas. En relación a la demanda estamos en el límite pero llegamos a cubrir bien, hay algunos que prestan servicios en Candelaria”.

Los guardavidas son actualmente muy demandados por su tarea preventiva. Foto: Marcelo Rodríguez

A su vez, Bacigalupi manifestó la necesidad que tienen los municipios, sobre todo en el Centro y Norte de la provincia, de generar recurso humano. “En el interior de la provincia nos falta recurso humano. A veces los municipios no se adhieren a la ley de seguridad acuática por no tener guardavidas; en otros casos, no tienen ordenanzas para asegurar esa área”, dijo.



“Muchos nos piden que demos capacitación a la gente que está trabajando o por lo menos incentivar que alguno haga un curso. Estamos buscando poder apuntar más a la parte de zona Centro y a localidades más cerca de Iguazú, para tener una escuela que cubra la demanda de esa zona”.



A su vez, señaló que en Oberá son 16 rescatistas para piletas y zonas naturales. “El problema que tuvimos ahí es que por dos años no se abrió la escuela de guardavidas para la formación”, destacó.



Preparativos

Por otra parte, Isaac Villalba, director de Deportes Náuticos, Balnearios y Costanera de Posadas habló sobre el trabajo en las playas que aumenta conforme las altas temperaturas se hacen presentes.



“Hasta ahora vamos avanzando con las actividades deportivas y constante mantenimiento de los balnearios, se nota que más gente se acerca los fines de semana. Más cerca de temporada el objetivo es seguir sumando ofertas deportivas y recreativas”.



Todo el año se trabajó con guardias en las playas de Posadas en el horario habilitado de 9 a 19, en este punto enfatizó en seguir siempre las recomendaciones de guardavidas del lugar y los horarios de exposición al sol.

En cifras

350 Hay alrededor de 350 guardavidas inscriptos en el registro de la Dirección de Seguridad Acuática.