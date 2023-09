La final nacional de la Olimpíada de Robótica ya tiene a sus ganadores

lunes 25 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El último sábado se desarrolló la final nacional de las Olimpíadas Mundiales de Robótica (WRO). El evento se llevó a cabo en el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard) de Posadas. Más de 1.000 personas presenciaron la competencia que reunió a chicos de todo el país. En los distintos proyectos, niños y adolescentes demostraron sus habilidades en programación, diseño y construcción de robots.



Durante la ceremonia de premiación, se anunció que los ganadores del primer puesto de cada categoría de esta final nacional tendrán el honor de representar a Argentina en la Olimpíada Mundial de Robótica en Panamá. El evento no sólo fomenta la competencia, sino también el aprendizaje y la colaboración. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar, compartir conocimientos y conocer las últimas tendencias en robótica y tecnología.



En este sentido, los ganadores de la categoría Futuros Ingenieros son: el proyecto Yarará Team de la Escuela de Robótica Misiones, NiNiju de la Epet 4 de Puerto Iguazú e Iita FE 2 perteneciente a Iita Salta. Asimismo en la categoría Futuros Innovadores de primaria, los trabajos elegidos fueron Yacyretá Team de la Red Maker Sede Yacyretá, Guardian Flotantey Aire Puro, ambos de la Escuela de Robótica Misiones. Dentro de esa misma categoría se eligieron a tres trabajos en el nivel Junior. Estos fueron Aquality de la Secundaria de Innovación, Updating the World y Trash Interceptor Team de la Escuela de Robótica Misiones. En el nivel senior de la categoría se eligió a Flamita de la Red Maker Cerro Corá, Node Networks de la Secundaria de Innovación y Siem del Instituto Superior Pedro Goyena.



En tanto, en la categoría Misiones Robótica el mejor proyecto Senior fue el de la Epet 38 de Leandro N. Alem. Los tres elegidos Junior dentro de esta categoría fueron Los Súmeros de Iita Salta, Pepito GC Iita también de Iita Salta y el proyecto presentado por la Epet 17 de Montecarlo. Además los elegidos de Primaria fueron ITA SL RFB de Iita San Lorenzo, ITA SL Number TWO de Iita San Lorenzo y Los Patitos también de Iita San Lorenzo.



Por último, en la categoría Deportes Robóticos los mejores fueron: Iita Sport 1 e Iita Sport 2 de Iita Salta y el proyecto de la Epet 38 de Leandro N. Alem.



En ese contexto, el Cepard fue el escenario de una serie de desafíos tecnológicos temáticos, donde estudiantes de robótica de diversas regiones de Argentina se enfrentaron para demostrar sus destrezas. La coordinadora general de la Escuela de Robótica, Solange Schelske, destacó la importancia de tales competencias para promover el desarrollo de habilidades entre los jóvenes.