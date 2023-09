Miretti: “Estoy orgulloso de estar trabajando en el ámbito de la ciencia”

sábado 23 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Se fue de la Argentina en 2003 y durante varios años trabajó en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, donde integró un equipo de Inmunogenetistas bajo las órdenes del premio Nobel de Medicina John Sulston. y regresó en 2008, para trabajar a través del programa de reinserción del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

Marcos Miretti, genetista, doctor, y profesor universitario, estudió cómo la resistencia del Aedes aegypti a los insecticidas es mayor en barrios céntricos posadeños y además ocupa un rol central en el desarrollo del Programa de Referencia y Biobanco Genómico de la Población Argentina (PoblAr). PoblAr consiste en la consolidación de un biobanco de referencia genómica que dé cuenta de la diversidad genética de la población de las regiones del país.

Entre sus líneas de investigación está el mosquito Aedes.

En un paréntesis en sus actividades, Miretti reflexionó sobre la importancia de la ciencia básica, la ciencia aplicada y el rol del Estado.

¿En qué consisten las líneas de investigación?

En PoblAr, que está bajo la coordinación de la doctora (Carina) Argüelles estoy contribuyendo. Es un programa que funciona a partir de la Subsecretaría de Ciencias de la Nación en el cual intervienen hasta ahora siete nodos y la previsión es ampliarlo.

PoblAr permite la transferencia de información a otros estamentos de la comunidad. Eso que se llama ciencia aplicada, ¿de qué se trata?

Ciencia aplicada es nuestro objetivo. Es tratar de intervenir, o bien, el conocimiento que se genera a través de los recursos del Estado, sean científicos, subsidios o que conseguimos desde una subvención de afuera, tratar de aplicarlo o bien que aporte a un conocimiento aplicado, que puedan ser útiles en un mediano plazo o en un corto plazo a la sociedad.

¿Y otro ejemplo en el que se plasme la ciencia aplicada?

Esto es en el caso de las líneas de investigación con Aedes aegypti, nosotros somos relativamente nuevos en el trabajo con el Aedes empezamos en 2015-2016, precisamente a partir de la epidemia que tuvimos en ese momento que fue drástica y de alto impacto en Misiones. Vimos que teníamos equipos exponiendo diagnósticos y estamos buscando cómo dar respuesta a algunas preguntas. La pregunta más importante en aquel momento era ¿cómo llegar lo más temprano posible al caso cero para evitar la epidemia o para contenerla de alguna forma? Entonces, en el país surgieron varias líneas respecto al diagnóstico del virus. Cuando empezamos con trabajos junto a la Municipalidad de Posadas y luego en convenio del Conicet con el Ministerio de Salud de la provincia empezamos a trabajar con el vector y dentro de esos trabajos, aprendimos mucho con la gente de Municipalidad y con los técnicos del Ministerio de Salud también. Cuando empezamos a estudiar la distribución del Aedes vimos que en algunos barrios había más y que no solamente había más mosquitos sino que eran más resistentes genéticamente.

También integra el biobanco genómico PoblAr. FotoS: MARCELO RODRÍGUEZ

Estamos buscando datos de ciencia aplicada, justamente la idea es informar o conectar datos o generar información que les permita a los órganos de gestión tomar decisiones en salud pública.

Usted es parte de un grupo de científicos repatriados, regresó al país, ¿se arrepiente de haberlo hecho?

Arrepentido nunca. Sobre todo a fin de año y el día de cumpleaños uno hace unas cuentas y realiza revisiones. La decisión de volver fue un momento de inflexión en mi carrera. En ese momento, yo tenía la propuesta de quedarme en Londres por diez o doce años con un contrato abierto o bien tenía la opción de volver. Y decidimos volver por cuestiones familiares, con la intención de programar nuestra carrera acá y pasar de alguna forma de estar en la frontera de las ciencias a hacer ciencia en la frontera. Construimos acá un grupo muy importante y eso es muy satisfactorio, es lo que nos mantiene vivos, poder interactuar. Julián, otro científico que estaba en Nueva York y volvió a ser repatriado. Éramos cinco o seis en el grupo y se nos unieron más investigadoras y ahora somos más de 20.

Somos personas en el laboratorio que estamos generando conocimiento en diferentes áreas, en algunas áreas de las que no teníamos previsiones, porque yo trabajaba con resistencia a enfermedades en humanos o con histocompatibilidad, algo completamente diferente. Pero acá en Misiones son otras las necesidades y yo creo que hemos aportado sobre todo desde el punto de vista docente. Hoy estoy orgulloso de poder estar trabajando en este ámbito de ciencia que tenemos ahora en la provincia.

¿Qué opinión le merecen las campañas de difamación? Por ejemplo, el candidato a presidente, Javier Milei que habla de cerrar el Conicet.

Respecto a la situación actual, yo esperaría un poco más para ver qué es lo que va a pasar, no está bien emitir juicios o tomar iniciativas en reacción a una situación que todavía no se concreta. Mi lectura es que ese avasallamiento es parte de crear una reacción, un revuelo, un caos, a partir del cual poder beneficiarse, pero por eso es una táctica. Nosotros tenemos que entender que cada uno tiene que tener una lectura de la realidad y saber lo que está pasando realmente, pero la situación es caótica o puede ser caótica, hay que identificar cuáles son las situaciones donde hay que focalizar el esfuerzo. No es tirando bombas para reconstruirnos.

Personalmente tengo una lectura más crítica y en todo caso uno tiene que profundizar en el análisis de la realidad, tomar decisiones respecto a eso. Hay muchísimos espacios para ser más eficientes y hay cuestiones que evaluar. Ahora que se corte o elimine todo no creo que sea la solución ni el método.