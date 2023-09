El cine argentino es protagonista en el Festival de San Sebastián

sábado 23 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Con la proyección de 'The Boy and the Heron', la última película del legendario director japonés Hayao Miyazaki, comenzó ayer la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se extenderá hasta el 30 en esa ciudad del norte de España y tendrá una potente presencia argentina.

Si bien el cine nacional siempre está presente, es sin duda un récord la cantidad de películas y proyectos argentinos en esta edición, distribuidos en cada una de las secciones del certamen, suman casi una veintena.

El repaso de las producciones nacionales presentes en el festival donostiarra comienza con 'Puan', de María Alché y Benjamín Naishtat, con el protagónico de Leonardo Sbaraglia; y 'La práctica', de Martín Rejtman; que irán por la Concha de Oro, el premio mayor de la Competencia Oficial.

Una mención aparte merece la película 'Nueve Reinas' (2000), que tendrá una proyección especial en versión 4K en el festival en la categoría de clásicos y previo a su reposición en salas de Argentina.