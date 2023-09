Alerta de trabajadores por posible cierre del Parque

viernes 22 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El 27 de septiembre, en el marco del Día Mundial del Turismo, los trabajadores de Parques Nacionales, el reclamo por la situación judicial de cuatro guardaparques que están procesados en un juicio penal por la caída de un árbol en el Complejo Lolen del Parque Nacional Lanín, que ocasionó la muerte de dos menores de edad, encabezarán una jornada con restricciones en todas las áreas protegidas.

Hasta ahora el único Parque Nacional que cerrará sus puertas es el que alberga las Cataratas del Iguazú. Esta situación causó malestar en los operadores turísticos, teniendo en cuenta que existe la posibilidad que dichas medidas de fuerza se extiendan varias jornadas.

Esa jornada, en todas las áreas protegidas del país, los trabajadores realizarán distintas medidas para reclamar que no son responsables por los fenómenos naturales. No obstante, para visibilizar el apoyo, los trabajadores del Parque Nacional Iguazú harán un cierre del área de Cataratas con charla y difusión a taxistas y particulares que arriben a la zona.

Lamentable situación

Desde la Asociación de Atractivos Turísticos de Puerto Iguazú (Acati) emitieron un comunicado en el que remarcan que lamentan la situación de los guardaparques procesados: “Una condena por parte de la justicia endilgando responsabilidad a los trabajadores afectaría a todas las actividades relacionadas con el turismo, el uso público y a todas aquellas derivadas que son fuente cultural y laboral de tantos proyectos, emprendimientos, investigaciones y todo tipo de trabajos que se realizan en los interiores de todas las áreas protegidas de país”, indicaron.

No obstante, manifestaron que “el cierre del parque en el Día del Turismo, el 27 de septiembre, afectará directamente a los miles de visitantes que planean su viaje con meses de anticipación, invierten recursos significativos y organizan sus vidas en torno a esta experiencia única. Es importante enfatizar que las Cataratas del Iguazú están abiertas durante todo el año y eso permite una planificación responsable; la incertidumbre de que el Parque pueda cerrar en cualquier momento por razones ajenas a su control podría desalentar a turistas potenciales de visitar nuestras Cataratas, lo que podría tener consecuencias graves para nuestra economía local en su conjunto”, remarcaron.

Asimismo, los operadores explicaron que no creen que sea conveniente el cierre del área protegida ya que afecta a toda la comunidad. “Creemos que el cierre no es la solución adecuada para expresar su preocupación”, dijeron y agregaron: “En este sentido, siempre atendiendo que no se afecte la actividad de guardaparques, instamos a considerar otras formas de manifestar sus inquietudes sin afectar negativamente a nuestro destino turístico”, señalaron.