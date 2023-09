Cage se mete en los sueños de la gente en Dream Scenario

jueves 21 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

A24 presentó el primer tráiler de Dream Scenario, la comedia surrealista protagonizada por Nicolas Cage que surgió en el Festival de Cine de Toronto como uno de los títulos más comentados de la temporada de otoño. Contando a Ari Aster, Lars Knudsen y Tyler Campellone de Square Peg entre sus productores, el título con clasificación R está programada para debutar en los cines de Estados Unidos el 10 de noviembre.

En la ficción, Cage interpreta a Paul Matthews, un desventurado hombre de familia cuya vida da un vuelco cuando millones de extraños de repente comienzan a verlo en sus sueños. Pero cuando sus apariciones nocturnas toman un giro de pesadilla, Paul se ve obligado a navegar por su nuevo estrellato.

El tráiler comienza con una secuencia de eventos, en la que cada vez más personas se dan cuenta de que el personaje de Cage, Paul, apareció en todos sus sueños, aunque no está haciendo nada particularmente especial. Sin embargo, cuando comienza a sacar provecho de su nueva fama, su vida se vuelve inestable a medida que los sueños se vuelven más violentos e inquietantes. La película, que marca el debut en inglés del guionista y director noruego Kristoffer Borgli (Sick of Myself), también está protagonizada por Julianne Nicholson, Michael Cera, Tim Meadows, Dylan Baker y otros.