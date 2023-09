Barbie llega para pintar de rosa la cartelera

jueves 21 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El Imax del Conocimiento recibe a la primavera con un éxito que cautivó al público de todas las edades y que se convirtió en la película más taquillera de los últimos tiempos. Barbie llega a la pantalla grande con la premisa de pintar de rosa la cartelera.

La película está dirigida por Greta Gerwig (Mujercitas,Lady Bird) y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Cuenta además con un elenco que se ganó el corazón de los fanáticos de la muñeca más famosa del mundo.

Warner Bros. ya piensa en las múltiples nominaciones para su más reciente éxito con los ojos puestos en Barbie y la esperanza de obtener reconocimiento en categorías como Mejor Guion Original, Mejor Película, Mejor Actriz ­-para Margot Robbie- y Mejor actor de reparto -para Ryan Gosling-. El filme también presenta canciones para la consideración de Mejor banda sonora, entre cuyas canciones las favoritas son: What Was I Made For de Billie Ellish y I’m Just Ken (escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt), en la que Ryan Gosling se convierte en serio candidato al Oscar, esta vez detrás de las cámaras del videoclip.

Por el momento, la cinta de Gerwig, coescrita junto a Noah Baumbach (Historia de un matrimonio) ya se ha convertido en la película más taquillera de 2023, superando otros grandes estreos del año. También se ha consagrado como la más rentable de toda la historia de Warner Bros. Pictures.

En esta comedia familiar de aventuras se rompe la idea de una vida ideal (en Barbieland) en la que todo es y debe ser perfecto. Cuando Barbie comienza a hacerse algunas preguntas, su mundo rosa empieza a resquebrajarse, por lo que apoyar los talones en el suelo al sacarse los tacos, le hace sentir la realidad de las mujeres en una sociedad compleja.

Las entradas ya están disponibles en la web del imaxdelconocimiento.com o en la boletería central del cine.



Con Club

2x1 con el club

Con la tarjeta de Club El Territorio podés disfrutar de un 2x1 todos los jueves y viernes, salvo días de estreno.Adquirí los tickets en la boletería del Imax.