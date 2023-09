Pozo Azul: padres intensifican medida; hoy cortan la ruta y tomaron la escuela en pedido a continuidad de obra

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 9:42hs.

Desde las 8 de este miércoles, los padres de alumnos de la escuela Rancho Nº 876 de paraje Juanita, municipio de Pozo Azul, dieron inició al segundo día de manifestación. Hoy además del corte de ruta, tomaron la escuela, ningún alumno tiene clase. Piden que la Unidad Sectorial de Coordinación y Ejecución de Programas y proyectos Especiales de Misiones se haga presente y explique la falta de pagó a la empresa que comenzó a construir el nuevo edificio escolar.

Hace 6 meses, la empresa adjudicataria comenzó la obra del nuevo edificio escolar, con un plazo de 365 días para su finalización, se pasaron 6 meses y la obra avanzó en un 20%. De acuerdo a lo que explicó la empresa a la comunidad educativa el motivo de la lentitud se debía a la falta de pago por parte del ente financiador y que esta semana paran la obra y retiran los materiales de construcción del lugar porque fueron adquiridos con recursos propios.

Ante esto, y teniendo en cuenta que más de 100 alumnos tienen clases en un aula provisoria de madera construida por los padres, en reemplazo de la infraestructura anterior que se caía a pedazos, los padres exigen respuestas inmediatas "Nuestros hijos ya pasaron días de frío, ahora llega el calor y no sé cómo harán para estar todos amontonados en ese grado que no tiene ventilación, no es justo que para acceder a la educación tengan que pasar por esto" dijeron indignados los padres en diálogo con El Territorio.

En cuanto al reclamó fueron firmes en la postura de no levantar la medida hasta tanto los funcionarios se hagan presente con respuestas concretas "Nadie nos va sacar de la ruta, estamos reclamando un derecho, hoy tomamos la escuela, no mandamos nuestros hijos a clase, es lamentable que no se destinen los fondos para algo tan básico como la educación. No vamos a permitir que la empresa se lleve los materiales" aseguraron.

En la jornada de ayer, se acercó hasta el lugar el intendente Edgar González quien se comprometió en insistir ante los funcionarios y autoridades para que se cumpla lo acordado en septiembre del año pasado cando para lograr un nuevo edificio escolar, también debieron reclamar en la ruta.

La manifestación ocurre sobre ruta provincial 17, kilómetro 95, frente al establecimiento educativo. La arteria es liberada cada hora en consideración a las personas que deben circular.

Cabe mencionar que la semana pasada, una vez conocieron la decisión de la empresa, mantuvieron reuniones e informaron a los funcionarios sobre la situación, para evitar tener que salir a la ruta, pero al no tener respuestas se vieron en la obligación de tomar dicha medida en pos de una educación digna para sus hijos.