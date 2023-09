Moda que se renueva

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Para celebrar sus 35 años en el rubro, la multifacética artista y emprendedora Ofelia Cendra presentó la nueva colección Off the Art 2023 primavera-verano, una propuesta con la que busca darle una vuelta de tuerca a prendas con historia. “Siempre busqué restaurar, darle como una vuelta de tuerca a la ropa vintage. Lo mío es una mirada desde lo artístico y desde el diseño, que me encanta”, plasmó Cendra en diálogo con El Territorio.