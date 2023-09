Paz Martínez comienza su tour de despedida de los escenarios

miércoles 20 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El músico y compositor Paz Martínez (75), que el pasado fin de semana se presentó en Oberá, comenzará el sábado con su debut en el teatro Gran Rex su gira de despedida de los escenarios, una decisión que atribuyó “a la responsabilidad de la industria del espectáculo”.

“Yo respeto mucho el gusto de las personas y a todos los artistas pero una de las razones por las que he decidido decir ‘bueno, hasta acá llegué’ es por cómo se está manejando la industria del espectáculo en todos lados”, aseguró a Télam el artista exponente del género romántico.

Su incomodidad con la escena actual mundial la graficó: “Yo tengo dos premios Martín Fierro arriba del piano (por sus temas para las tiras ‘Padre Coraje’ y ‘Mujeres de nadie’), pero el último Oro lo ganó ‘Gran Hermano’ y no me cierra y me pregunto qué pasó con la ficción de nuestro país”.

“¿Cómo se dice adiós?” es el nombre de la gira despedida de los shows en vivo, pero el cantante aseguró que “voy a seguir componiendo canciones”.