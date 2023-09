Massa lanzó en Misiones plan para que empresas incorporen personal

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

El ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa, sintió a pleno el calor de Misiones y de los misioneros ayer, al entregar viviendas en el barrio Itaembé Guazú. Se presentó en chomba y con el aliento de simpatizantes, participó del acto junto al gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, el vicegobernador, Carlos Arce, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), Carlos Pereira, el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación, Santiago Maggioti, y el gobernador electo, Hugo Passalacqua, entre otros funcionarios provinciales y municipales.



Representó uno de los actos, para luego lanzar el programa nacional Insertar que ofrece Aportes No Reembolsables por un total de hasta $1.200 millones para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas que incorporen personal. Está destinado a empresas de la Economía del Conocimiento para alentarlos a incorporar trabajadores. El objetivo es proporcionar apoyo financiero directo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y, al mismo tiempo, fomentar la creación sostenible de empleo en el sector. Todo ello se concretó en Silicon Misiones, donde anunció la puesta en marcha del Programa Insertar, una iniciativa que tiene como propósito ampliar las herramientas disponibles desde el Gobierno Nacional para la federalización de las industrias y servicios de la economía del conocimiento, así como estimular la generación de empleo de calidad en todas las provincias del país. “Silicon Misiones representa uno de los faros de la Argentina que tenemos que construir. Es la convergencia entre la inversión pública, el talento de los jóvenes y las empresas del sector privado”, destacó el aspirante a la presidencia.



Entrega de viviendas

Massa se presentó Itaembé Guazú, su primera parada de la recorrida por Posadas. Allí entregaron viviendas, y en los discursos cada funcionario –con su estilo- solicitó el acompañamiento de la población misionera en las próximas elecciones nacionales.



También destacaron la importancia de la inversión en la vivienda para que cada argentino pueda acceder a su casa propia, y habló de la quita de retenciones para las economías regionales, “la producción y el trabajo para salir adelante como país”. Además, se firmó un convenio entre el gobierno provincial y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para la realización de más viviendas. “Necesitamos a los misioneros de pie, necesitamos a la renovación caminando. Que cada intendente, que cada militante, vaya casa por casa, pueblo por pueblo, a buscar a los que nos votaron. Y díganle seguros, lo que viene es mejor que lo que termina. Tengo el coraje para los cambios que Argentina necesita, y tengo la mirada federal que Misiones necesita para hacer esos cambios”, afirmó Massa.



Inversiones

Por otro lado, el actual candidato a presidente sostuvo que “esta decisión de llevar adelante esta enorme urbanización a partir de la inversión del Estado Nacional, de la inversión del Estado Provincial, pero sobre todo del esfuerzo y del trabajo de todos y todas las misioneras y los misioneros, de alguna manera es un reflejo de que esta Argentina que necesita de la inversión pública viene de la mano de las gestiones que se hacen de manera eficiente, de manera inteligente, la oportunidad de construir seguro y futuro para nuestros hijos”.



A su vez, Herrera Ahuad aseguró que con convicción seguirán trabajando por cubrir con la demanda habitacional de la tierra colorada. “Hubo una época difícil, cuatro años en los que nos costó invertir en viviendas y aunque estamos avanzando queda mucho más por hacer y tenemos el acompañamiento del Estado Nacional. Esto no es un gasto, es una inversión para los misioneros y sus hijos”.



Acompañamiento

Herrera Ahuad pidió en su discurso “el acompañamiento del pueblo de Misiones para el candidato a presidente Sergio Massa y para nuestros candidatos a diputados nacionales y senadores”.



Y agregó que “la militancia debe levantar la cabeza, no tener miedo, y salir casa por casa a pedir el voto. Porque discutimos un modelo inclusivo, que tiene que ver con cada una de las familias misioneras con las chacras, con las economías regionales. A nuestros intendentes, a cada uno de ellos, el máximo compromiso de militar y trabajar municipio por municipio para que Massa sea presidente de la Nación”, sostuvo.



En el mismo acto, Massa aprovechó para “con mucha humildad” pedir disculpas por los problemas de la gestión actual y por las expectativas no cumplidas. “Sé que tenían otra expectativa respecto de este tiempo. Veníamos de un fracaso de 4 años que queríamos olvidar rápido. Pero el no haber establecido las prioridades como correspondía nos llevó a que muchos sintieran dolor, frustración y hasta enojo. Pero hay que ir a buscarlos, hay que abrazarlos, hay que pedirles perdón por aquellas cosas en las que sienten que les fallamos”, afirmó Massa.



Gestión

Dejando de lado lo electoral, y centrándose en la gestión, Massa ratificó la quita de retenciones para las economías regionales que exportan, como el té, la yerba mate, la madera y el tabaco. Además anunció dos obras para la transmisión de energía eléctrica y sobre la zona aduanera especial afirmó que “la primera semana de noviembre estaremos dejando para siempre la posibilidad de que la provincia pueda competir de igual a igual con estados de Brasil y Paraguay a través de la zona aduanera especial extendida, que es una pelea histórica de todos los misioneros. Nadie puede negar que a la hora de mirar la Nación tenemos que entender que cuanto más fuerza tengamos en este brazo de la Argentina, mayor capacidad de insertarnos al mundo vamos a tener”.