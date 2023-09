Devolución del IVA: ventas normales y pocas consultas

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Comenzó a regir la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con demanda normal en los comercios y pocas consultas por el nuevo programa “Compre sin IVA”. Comercios consultados afirmaron que tras la difusión del beneficio no hubo la cantidad de consultas esperadas y que las ventas fueron regulares por la altura del mes.



“Vinieron clientes que consultaron por la normativa, pero fueron muchos más los que ya conocían casi al detalle e hicieron sus compras sin realizar consultas”, afirmó el gerente comercial del Hiper Libertad, Ricardo Arrieta.



Por su parte, Adrián Rodríguez, responsable de un minimercado, coincidió en que no hubo mayores consultas “pero el consumidor llegó al negocio sabiendo que tendría un reintegro en las próximas 48 horas”.



Beneficio para el consumidor

“Toda la información que surgió por los medios de comunicación ayudó a que la mayoría tenga bien en claro cómo proceder sin la necesidad de realizarnos la consulta, que entendíamos podría haber sido más generalizada”, apuntó Arrieta.



Tras ser consultado por si hubo más movimiento en el Hipermercado por este beneficio que rige hasta el 31 de diciembre, dijo: “Tuvimos un nivel normal de visitas de clientes para un lunes en la mañana, no me atrevería a atribuirle por el aprovechamiento de la devolución del IVA. Estimo que para la tarde, cuando la mayoría de los consumidores salen de trabajar, podremos tener más visitas”.



Por su parte, Rodríguez analizó que por la altura del mes el movimiento fue normal.



“Este beneficio va a ser bien utilizado los primeros días del próximo mes cuando el cliente hace las compras al por mayor. Porque después del 15 de cada mes uno compra lo justo y necesario”, sostuvo.