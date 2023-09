Alerta en toda la región por ola de calor que llegará en los próximos días

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Rige una alerta en toda la región por una ola de calor que llegará a partir de este jueves. Este fenómeno ya se extiende por Brasil aún en período invernal y también afectará a Paraguay.



En este sentido, la primavera comenzará sin lluvias en la provincia pero con temperaturas máximas de entre 37° y 40°. A su vez, desde la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad) emitieron una alerta amarilla por lluvias y tormentas para la jornada de hoy.



Ante este contexto el director de Alerta Temprana, Daniel Fernández Cata, confirmó que se espera una ola de calor a partir del jueves aunque ya se registran temperaturas elevadas en la provincia los últimos dos días con máximas que superaron los 35°.



“La diferencia sería que las temperaturas no van a descender de determinados umbrales o marcas y en Posadas estaríamos entre los 23° y 25° de mínima de jueves a domingo a la mañana”, señaló el titular del área.



Asimismo indicó que es de gran magnitud la masa de aire caliente que va a abarcar casi todo Brasil, Paraguay y Misiones. Además, adelantó que entre el jueves y el sábado se podrían registrar temperaturas máximas de entre 35° y 37° en la ciudad de Posadas mientras que en la localidad de Puerto Iguazú las temperaturas rozarían los 40° para el sábado.



“Es importante tomar recaudos con respecto a la salud, sobre todo de niños, personas mayores o que tengan alguna condición de salud. Las temperaturas elevadas que a lo largo del día no producen alivio son situaciones complicadas. Hay que hidratarse, evitar la exposición a la luz solar y la actividad física en las horas de mayor temperatura y usar colores claros en la ropa”, recomendó.



En el mismo marco, sostuvo que las predicciones climáticas son cambiantes. “Veníamos con un pronóstico de lluvia para el jueves, pero todo cambió. Comienza la primavera sin lluvias y las tendríamos recién en la semana próxima”, cerró Fernández Catá.



El tiempo en la región



La agencia brasileña de meteorología Metsul informó que Brasil tendrá una ola de calor excepcional que será de 40° y 45° y tendrá una duración de dos semanas.



“Las marcas esperadas entre esta semana y la próxima superarán con creces los valores históricos de temperatura máxima promedio en las cinco regiones del país, con un alto potencial de batir récords para el mes de septiembre”, explica el documento emitido por la agencia.



Precisamente, su informe indica el carácter inusual del fenómeno y menciona que la ola se extenderá alrededor de quince días. El pronóstico fue publicado acompañado de un mapa que muestra las zonas en las que aumentarán las temperaturas y resalta que la extensión regional del fenómeno, alcanza a una parte importante de la región Oriental del Paraguay.



Según había anticipado Climatempo para el diario Folha de Sao Paulo , el bloqueo impedirá que los vientos fríos avancen sobre la mayor parte del país en los próximos días, con la excepción del estado de Río Grande do Sul, que experimentará otra semana de lluvias mientras se recupera de las recientes tormentas. “Debido a esto, una parte significativa del país experimentará una larga secuencia de fuerte luz solar y temperaturas inusualmente altas”.



Por su parte, la Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay informó que durante el último fin de semana se registraron temperaturas récords en el país que superaron los 41°. Si bien, con la llegada de lluvias esperan que disminuyan las máximas, pronostican la llegada de la estación primaveral con temperaturas altas atípicas.



En tanto desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que las anomalías de temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial son consistentes con una fase Niño. “Se observó un debilitamiento de los vientos alisios en el Pacífico ecuatorial desde mediados de julio, lo cual indicaría que la atmósfera comenzó a acoplarse al océano. El Índice de Oscilación del Sur mantuvo valores negativos, característico de una fase cálida”.



Cómo cuidarse del calor



Ante las altas temperaturas, recomiendan protección e hidratación. Según puntualizó la médica especialista en medicina general, Susana Irrazábal Bonetto, la población más vulnerable a los cambios de temperatura son los niños, ancianos, pacientes con algún trastorno psiquiátrico o los que no pueden movilizarse por sí solos.



“La recomendación de cuidado principalmente es para quienes trabajan en calderas, cocinas o expuestos al sol. Nosotros tenemos centros de regulación que están dados en nuestra piel, en nuestro hipotálamo y eso hace que regulemos ya sea con la sudoración o la vasodilatación la temperatura corporal”.



De igual forma, sostuvo que el cuerpo es un 60% de agua, entonces se debe estar bien hidratados para soportar todo el calor. La cantidad de agua a tomar varía según la edad y las condiciones de salud.



“Nuestra temperatura debería ser entre 35,8 y 37,2, pero si estamos expuestos a mucho calor y durante un tiempo prolongado, esos mecanismos nuestros de regulación se ven alterados y van a ser superados. Si esos mecanismos de regulación se ven superados, podemos llegar a tener calambres, los síncopes, agotamiento por calor o el golpe de calor conocido como insolación”, explicó la médica.



Además resaltó que al perder líquido del cuerpo, también se puede perder electrolitos como el sodio y el potasio y eso conlleva a cuadros más severos. La recomendación de la profesional es que para exponerse al sol hay que protegerse con un sombrero con grandes alas que cubra la cara y el cuello cubierto para también evitar las quemaduras. También aconsejó evitar que los niños se expongan al sol.



De la misma forma instó a usar mangas largas, protector solar y abundante hidratación. “El calor puede llevar a una deshidratación y la deshidratación extrema llevará a otros problemas como calambres y arritmias. Entonces, si vemos a alguien que se está por desmayar o vemos que se cae, lo primero que tenemos que hacer es mantenerlo en el suelo, levantar los pies -que se llama posición de Trendelenburg- e hidratarlo en principio hasta que se componga para saber cuál es su situación clínica”, detalló Irrazábal Bonetto.



Por último, enumeró los signos de alarma a tener en cuenta para recurrir al médico. Estos pueden ser chuchos, escalofríos, taquicardia, hiperventilación y en casos más extremos puede llegar a dar fiebre.



“Lo primero que siente la persona cuando comienza a deshidratarse es sed, después puede presentar mareo y luego puede continuar con aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Para revertir, primero hay que colocarse en un lugar fresco y reponer los líquido”.



Para hoy prevén la continuidad de la inestabilidad en toda la provincia. Se esperan lluvias y tormentas eléctricas desde la madrugada que irían cesando de Sur a Norte a partir de mediodía. Seguirá nublado a parcialmente nublado y cálido.



La temperatura máxima estimada en la provincia en será 3 ° para Puerto Iguazú con 34° de sensación térmica y la mínima sería de 19° en San Vicente.

