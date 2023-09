Dan clases de fitness de combate en los barrios

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

En el marco del programa “Salud es Movimiento” en Posadas se lleva adelante el dictado de clases de fitness de combate en diferentes barrios de la ciudad. En Villa Cabello, en el set número 1, las sesiones son los lunes, miércoles y viernes, de 8.15 a 9.15. En Santa Rita, por su parte, son los martes y jueves, de 15 a 16.30. Estas clases son impartidas por el experimentado instructor Antonio Pérez, quien guía a los participantes en la práctica de esta disciplina que propone una gran exigencia física.



Mientras que en el barrio Yacyretá, en el Imefir, los ciudadanos pueden unirse a las clases los días lunes y miércoles, de 15 a 17. En tanto que en la plaza Villa Urquiza, los días lunes y miércoles, de 17.30 a 18.30. La instructora Lilian Ramírez es quien está a cargo de conducir las sesiones.



Una de las características más destacadas de este programa -que depende de la Dirección de Prevención de Adicciones de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Posadas- es su accesibilidad. Durante todo el año las inscripciones permanecen abiertas y las clases son completamente gratuitas. El único requisito para participar es presentar un certificado médico que acredite la aptitud física para llevar a cabo estas actividades.



El fitness de combate, una de las disciplinas practicadas en el programa, combina elementos de boxeo y artes marciales mediante ejercicios combinados que simulan un combate contra oponentes imaginarios sin contacto físico. En una sola sesión, los participantes pueden quemar entre 600 y 1.000 calorías, dependiendo de su condición física y la intensidad con la que se realice la actividad.



El programa “Salud es Movimiento” no restringe límites de edad ni de género, está diseñado para abarcar a personas de todas las edades y niveles de condición física. Además de mejorar la aptitud física, esta disciplina contribuye al desarrollo de la resistencia aeróbica y muscular, el equilibrio, la coordinación, la fuerza y la velocidad.



Los beneficios no se detienen en lo físico, ya que esta actividad también tiene un impacto positivo en la salud mental, ayudando a reducir el estrés y mejorando el funcionamiento de los pulmones. Por lo que a todas luces, iniciativas de este tipo resultan en una herramienta invaluable para mejorar la calidad de vida de los posadeños y una alternativa perfecta para quienes no pueden costearse sesiones y/o gimnasios privados.