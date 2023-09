Pasión por los discos y una amistad más allá de las distancias

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Misiones, tierra pródiga en naturaleza y cultura, suele sorprender en cada rincón con las historias de inmigrantes que han decidido hacer de este rojo suelo su hogar.



En esta oportunidad, los protagonistas de una anécdota que entrelaza años de amistad y amor por la música para superar cualquier barrera de tiempo y distancia son Edward Vandevivere (39) y Simon Decante (39), ambos oriundos de Bélgica.



Edward es ingeniero agrónomo y está radicado en la localidad de Ruiz de Montoya, donde vive con su esposa y sus dos hijas.



Hace unos días recibió la visita de Simon, que aprovechó sus vacaciones para cruzar el océano y reencontrarse con su entrañable amigo de la infancia y además, recorrer la provincia, que lo ha cautivado con sus maravillas naturales.



“Somos amigos desde la adolescencia y aunque pasen los años y la distancia, seguimos en contacto y siendo unidos”, contaron en una charla con El Territorio, en casa de Edward.



El ingeniero primero llegó a Córdoba en 2011 y luego estuvo en San Luis. En 2014 le propusieron trabajar en Misiones y fue así que conoció la Tierra Colorada y a su compañera de vida.



En el reencuentro de los amigos salió a relucir que entre las afinidades que comparten se encuentra la pasión por la música, incluso ambos son DJ y a principios de los 2000 tocaban juntos con el nombre de Rasteddy & Saimni-i, y siempre en sus sets usaban vinilos.



Edward, que con Simon se comunica en neerlandés (uno de los idiomas oficiales de su país de origen), a su vez hace de traductor al castellano.



“Siempre me gustó la música internacional, sobre todo de las últimas décadas del siglo XX”, destacó y recordó que junto a Simon trabajaron en presentaciones de DJ desde 2004 hasta su viaje a la Argentina.



Los DJ animaban fiestas y eventos y tenían el sello de utilizar los vinilos, algo que llamaba la atención, ya que era plena era de nuevos soportes musicales. “Hoy en día ya no toco mucho música, quizás alguna presentación cuando voy a Bélgica, pero me gusta coleccionar vinilos, el buen sonido que tienen y escuchar música sin prender el celular o la computadora”, dijo Edward.



Café y recuerdos

En la entrevista se puede apreciar la complicidad de los amigos, Edward hace saber lo que Simon quiere comunicar, ya que no habla español. La música de fondo, las tazas de café, las risas ante algún recuerdo y las pilas de discos están allí sobre la mesa e invitan a largos diálogos.



Simon contó que es DJ en su país de origen y además trabaja en un banco y se tomó vacaciones para visitar Misiones, “ya había estado de visita en 2018 por primera vez y quedé impactado por la belleza de las Cataratas del Iguazú”.



En tanto, su amigo, que formó familia en Misiones y cada día aprende más de las costumbres del lugar, expresó que extraña a sus padres, hermanos, sobrinos y amigos. “Me gusta mucho viajar y trato de regresar a mi tierra una vez al año; también me encanta la tranquilidad y eso es un punto a favor de vivir en Ruiz de Montoya”, confesó.



Asimismo notó que algo que le gustaría que hubiera en nuestra zona son más eventos musicales al estilo del verano europeo. “Acá no tenemos tantas alternativas y sería bueno que haya más eventos musicales los fines de semana”, alentó Edward.



La amistad como puente

Simon hizo más de 10 mil kilómetros para visitar a su amigo y su familia, un gesto enorme, que da cuenta de que a pesar de la lejanía, la amistad puede continuar.



Al ser consultado sobre qué se lleva de sus días en el litoral argentino, expuso: “La oportunidad de venir y compartir con Edward es algo único y me llevo la conexión con la naturaleza, las charlas y los regalos que él me entregue para dar a sus seres queridos”.



Y luego reflexionó acerca de lo preciado que es poder estar en contacto con la naturaleza. “Bélgica tiene el mismo tamaño que el territorio de Misiones, sólo que hay 11 millones de habitantes; a veces la distancia en Argentina resulta difícil para moverse y llegar de un lado a otro, pero hay que ver el espacio, la naturaleza, todo eso brinda otro estado a la mente”, remarcó Simon y continuó: “En mi país es todo muy industrializado, todo cemento y edificios, hay veces que cuesta tanto debido al ruido constante que hay; pienso que en Misiones hay que apreciar la tranquilidad y disfrutar de las plantas que hay alrededor”.



Regreso de Rasteddy & Saimni-i

Los dos amigos que ya han hecho tanta historia con su música en la lejana tierra de la cerveza artesanal, luego de tiempo de no tocar juntos volvieron a presentarse como Rasteddy & Saimni-i, esta vez en Misiones.



La dupla musical se presentó el domingo 10 en una nueva edición de la Feria de Vinilos, que se desplegó en San Ignacio. Allí pudieron disfrutar de los hits inolvidables con otros DJ y el público y sumar nuevas historias a su amistad.