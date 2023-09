Hoy se toman las pruebas Aprender en primaria

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Con el objetivo de evaluar la evolución en el rendimiento académico de los estudiantes en Lengua y Matemáticas hoy se toman las pruebas Aprender. Estas evaluaciones censales alcanzan a alumnos de escuelas rurales, urbanas, de gestión privada y de gestión estatal. Este año, los exámenes se tomarán a alumnos de sexto grado de todo el país de manera simultánea.



Al respecto, la subsecretaria de Educación de la provincia, Cielo Linares, señaló que alrededor del 15% de los estudiantes participarán de un grupo de muestra donde se incluirán preguntas abiertas donde, en vez de seleccionar una alternativa, deberán elaborar su respuesta.



Con esto “habrá más elementos para enriquecer el análisis de su desempeño y favorecer una devolución más completa que refleje mejor los aprendizajes alcanzados por las y los estudiantes”, dijo.



Detalló que en el área de lengua se evalúa la distinción de componentes de la sintaxis, la comprensión de texto y la producción escrita; en el área de matemáticas se toman números reales, conocimientos de geografía y álgebra.



“Se trata aproximadamente de 27.800 chicos que van a estar participando, son unas 1.200 escuelas y algo más de 1.,800 sextos grados”, precisó. A su vez, confirmó que “hay una encuesta complementaria para directores, en la que se plantean cuestiones de trabajo no sólo con las áreas disciplinares que son evaluadas, sino con la ESI (Educación Sexual Integral) y el uso de las tecnologías. Y hay una segunda encuesta complementaria para docentes de sexto grado”.



Sobre las pruebas, explicó que “el cuestionario trae una primera ficha de identificación socioeducativa sin ser nominal. No ponen nombre ni apellido pero sí responden sobre la conformación del grupo familiar, el nivel de estudios alcanzados por los padres y cuestiones relacionadas a si tienen internet en la casa o no. Después, está enfocada en lo disciplinar de estas dos áreas”.



“Aprender nos permite, desde hace varios años, ir trabajando de manera comparativa en cuáles son los logros que tienen nuestros estudiantes en las áreas de lengua y matemáticas. Este es el sexto año que participamos como provincia”, agregó.



En este marco, destacó que Misiones se encuentra entre las cinco provincias que mayor respuesta dan a las pruebas Aprender, con una participación del 98%. “En 2021 tuvimos las evaluaciones en la primaria. Habíamos avanzado en 2019 y pospandemia volvimos a tener resultados muy parecidos al 2016. El año pasado se hizo una aplicación muestral para ver cómo se recuperaban aprendizajes y volvimos a tener nuestros valores mejorados”, dijo.