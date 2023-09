Presentaron los candidatos a representar a los estudiantes

martes 19 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Ayer, como una de las previas a la gran fiesta de la Estudiantina, se presentaron los ‘reyes’ representantes de cada escuela.



Susana Araujo, asesora general de reyes de la Comisión Fiscalizadora de la Asociación Posadeña de Estudiantes Secundarios (Apes), explicó que en total son 30 parejas de reina y rey.



“Están los representantes de todos los colegios que participan en la Estudiantina con otros rubros y también dos instituciones que solamente presentan a sus soberanos como la EFA San Cristóbal de Fachinal y el Instituto Manuel Estrada de Posadas”, relató.



Este acto de presentación es el camino hacia la elección de los representantes estudiantiles departamentales. “También compartirán una merienda y la idea es generar un espacio de encuentro, para que los jóvenes se vayan conociendo, porque en las próximas semanas deberán realizar varias actividades juntos”, agregó la asesora.



En cuanto a la evaluación, los representantes de los colegios tendrán cuatro instancias, precisó y enumeró: “En primer lugar las noches de calle en los desfiles, luego la entrevista personal con un test cultural. Y además, el 1 de octubre se presentarán en la exposición de trajes alegóricos que representan los temas de cada escuela y que se hará en el Parque de la Cascada junto con la Expo Carroza. En tanto, la evaluación final es la noche de pasarela el día de la elección departamental, el 6 de octubre”.



A su vez, indicó que “los representantes van a participar de actividades sociales y culturales”.



Así, el 27 de septiembre harán una visita al área de Oncología del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro. “Están realizando una campaña para recolectar elementos e insumos necesarios para los pacientes; pensamos que es una experiencia enriquecedora para los jóvenes, formar parte de una campaña solidaria y también poder aportar un granito de arena desde la Estudiantina”. Asimismo, los soberanos también tendrán clases de Lengua de Señas Argentina a cargo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.



Cambio de paradigma

Por otra parte, Araujo también reflexionó sobre los distintos cambios que se están dando en los últimos años en la sociedad y en los que se inscribe el concepto de reyes, sobre todo en el marco de una fiesta estudiantil. “Se pensó en cambiar el nombre de reyes por el de representantes, pero todavía no fue posible, pensamos que para el año que viene se podría hacer, también hay que consensuar tanto con los entes autárquicos de los jóvenes de la provincia como con la Fiesta Nacional de los Estudiantes en Jujuy”.



Aunque sí evidenció que ya se ven las modificaciones, por ejemplo, se han dejado atrás usanzas de otros tiempos como podía ser la de consignar las medidas corporales de las candidatas. “Hace unos años ya y de a poco, ya no es la belleza lo que define a los representantes, son muchas cosas. Y sumar las actividades especiales que tienen que ver con lo social, lo solidario y cultural es algo que los jóvenes disfrutan mucho y comparten con sus pares y se llevan como recuerdos inolvidables”.



El viernes arranca la fiesta



Según el cronograma oficial, este viernes comienza la Estudiantina, con la primera noche de calle en el cuarto tramo de la Costanera y la segunda el sábado. Continuarán los desfiles el 29 y 30. La Expo Carrozas será el 1 de octubre en el Parque Cantera, de la costanera. La fiesta se extiende hasta el 7 de octubre cuando se despliegue el Show de Scolas en el anfiteatro.



Rumbo a Jujuy

Iara Mendoza (17) ya prepara su equipaje para viajar a la Fiesta Nacional de los Estudiantes a representar a Misiones en la provincia de Jujuy.



La joven oriunda de Leandro N Alem, cursa el quinto año en el Instituto Superior Espíritu Santo de esa localidad y fue electa reina provincial de los estudiantes en noviembre del año pasado en Concepción de la Sierra, en la Fiesta Provincial de los estudiantes organizado por la Junta Provincial de Estudiantes Secundarios y la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia.



“Tengo las mejores expectativas para este viaje, voy a dar lo mejor de mí para poder representar a Misiones de la mejor manera y que se conozca la provincia y la fiesta que hacemos los estudiantes en cada localidad”, destacó la joven que seguirá estudiando licenciatura en marketing una vez egresada.



“Representar a los estudiantes misioneros es una de las experiencias más lindas que viví hasta ahora. Me llevo para siempre en el corazón y a cada una de las personas que formó parte de esto”.



Cabe recordar que la actual reina nacional es Tiziana Vignolles, de Concepción de la Sierra.



La Fiesta Provincial de los Estudiantes este año se realizará en la localidad de Oberá en el mes de noviembre.