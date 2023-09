Buscan detectar la prevalencia de enfermedades en los barrios

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

La Subsecretaría de Articulación Interministerial e Integración de Sistema, dependiente del Ministerio de Salud Pública de Misiones, tiene los objetivos de conocer la situación sociosanitaria de la población de la tierra colorada, identificar a personas o familias en estado de vulnerabilidad y detectar barreras de acceso a la salud. Actualmente, llevan trabajando en la zona Capital y el plan a futuro es completar el relevamiento a nivel provincial.



“La idea es conocer cuál es la situación de salud de cada misionero y acercar la salud al hogar que falte”, subrayó la coordinadora en terreno Melisa Vera. Por eso, las planillas se completan considerando datos del grupo familiar, el nivel educativo y laboral, los esquemas de vacunación, el padecimiento de enfermedades crónicas o discapacidad, si se toma medicación y si se recibe atención médica.



Los relevamientos comenzaron en mayo de 2022 y hasta el mismo mes de este año se han recorrido 75 barrios. Las cifras demuestran que de 25.545 personas encuestadas, 4.950 padecen alguna enfermedad crónica y 1.092 alguna discapacidad.



Además del total de personas que se registraron con padecimientos de patologías crónicas 2.813 están medicadas bajo tratamiento y el resto no cuenta con medicación.



De las personas que se relevaron con discapacidad, 602 cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y 396 aún no tiene el carnet que los habilita para beneficios y prestaciones. En este sentido enfatizan que una de las tareas es asesorar con la generación de los certificados en cada una de las juntas evaluadoras que tiene la cartera sanitaria para tal finalidad.



En este sentido, la coordinadora del espacio señaló que entre las patologías más comunes se detectan diabetes, hipertensión e hipotiroidismo en la población adulta (de 19 a 60 años) y en la población de adultos mayores. Respecto del último grupo, analizó que es al que más le cuesta movilizarse y comprender la gestión de trámites.



“En muchos casos los asesores acompañan al paciente a atenderse en algún turno y las trabajadoras sociales se encargan de realizar los trámites necesarios por la falta de contención familiar”, profundizó.



Por otra parte, puntualizó que una de las mayores problemáticas es el abandono de tratamiento al desconocer que la medicación se tramita desde la farmacia del hospital y no en los centros de atención primaria de la salud.



“Hay que abrir una carpeta en la que se piden ciertos requisitos que corroboren la patología que padece la persona y todos los meses, al llevar la receta, se expende el medicamento”, explicó.



Vera especificó que el equipo de relevamiento está integrado por 21 personas que trabajan de mañana y tarde en grupos, se los puede identificar ya que “salen de ambo bordado con la identificación y se presentan en nombre de la subsecretaría. Son asesores de salud porque además del relevamiento, si detectamos alguna familia con una problemática de salud, o de cualquier índole, tenemos un equipo interdisciplinario que interviene para tratar de solucionar el problema y articular a los organismos que correspondan”, dijo.



A su vez, la coordinadora del área puso de ejemplo que “si hay algo que se pueda resolver en el domicilio, como el pedido de turnos o los trámites del certificado único de discapacidad (CUD) o de la pensión, los ayudan a resolverlo en el momento”.

En cifras

75 A lo largo de un año los efectores de salud recorrieron 75 barrios de la zona Capital, para conocer datos sobre la población.

102 De los vecinos relevados 1.092 presentan algún tipo de discapacidad y 602 tiene el certificado.

Enfermedades circulatorias, las que más decesos provocan

Las enfermedades del sistema circulatorio lideran la estadística siendo las que más decesos producen en Argentina. La provincia no escapa a esa realidad y por décimo año consecutivo estas patologías ocupan el primer puesto entre las que más muertes ocasionan.



Malos hábitos de alimentación, poca actividad física y mal descanso se cuentan entre algunas de las causas de esta situación que, según explican distintos organismos de salud internacionales, es una tendencia mundial y que no cambiará al menos en el corto plazo.



Para poner en números ese panorama hay que saber que el año pasado fallecieron en la provincia 9.495 personas de las cuales 9.339 eran mayores de 1 año y 156 de menores de esa edad, según datos estadísticos de defunciones del Registro Provincial de las Personas procesados por el Ministerio de Salud Pública de Misiones.



Como se dijo, entre las principales causas de mortandad estuvieron las enfermedades circulatorias. La tasa bruta de mortalidad de este tipo de enfermedades representa 243 muertes por cada 100 mil habitantes. Así, se sumaron 3.160 (33,28%) fallecimientos, de los cuales 1.736 eran hombres. Entre las patologías circulatorias más comunes los especialistas enumeran a la arterioesclerosis, hipertensión arterial, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV), arritmias e insuficiencia cardíaca.



En Misiones se desplegaron diferentes iniciativas para la promoción de hábitos saludables. Entre los programas activos se encuentra “Menos sal más vida”, para reducir el consumo de sodio, las normas para el control del tabaco y los programas de actividad física.



En números, según datos sanitarios estadísticos de la provincia, las enfermedades no transmisibles en 2022 representaron el 53,26% de muertes, mientras que en 2021 fueron el 49,49%.