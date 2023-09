La mayoría de los jóvenes se emplean en comercio al por mayor y menor

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Comercio al por mayor y menor representa el rubro que brinda mayor empleo a los jóvenes de entre 14 y 29 años en Misiones, quienes a su vez se dividen en subgrupos: adolescentes de 14 a 17 años y joven adulto de 18 a 29 años. La tendencia se da en Posadas pero se traslada a toda la provincia.



En números, la cantidad de mano de obra juvenil ocupada en locales comerciales de Misiones es de 24.690 (20,4%). Le siguen en menor medida, la construcción que emplea a 14.732 jóvenes misioneros (12,2%) y la administración pública, defensa y seguridad social, emplea a otros 14.574 jóvenes (12%). En tanto, están abocados al servicio doméstico 9.935 (8,2%) jóvenes y el sector alojamiento y servicios de comida ocupa 8.696 trabajadores de la citada edad (7,2%) en toda la provincia.



Los datos corresponden al tercer trimestre del 2022 y fue elaborado por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censo (Ipec) en base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano. El informe se divide en dos partes. En la primera se analiza la situación laboral de la población joven en la provincia de Misiones; y la segunda realiza el mismo análisis, pero considerando el aglomerado Posadas. Ambos para igual periodo que es el tercer trimestre del año 2022.



De acuerdo a los resultados obtenidos en la EPH total urbano para la provincia de Misiones, del total de jóvenes de 14 a 29 años de edad (274.450) el 47,8% de ellos forma parte de la población económicamente activa (PEA). Mientras que el 52,2% restante son inactivos.



A su vez del total de inactivos el 78,1% estudia y el 21,9% no lo hace. “Es importante destacar que en el total de jóvenes que estudian se incluye los que estudian, pero no trabajan ni buscan trabajo. Por otra parte, los jóvenes que no estudian incluyen a los que no estudian, no trabajan, ni buscan trabajo”, aclara el informe.



Teniendo en cuenta la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) total urbano, en la provincia de Misiones, “al tercer trimestre del año 2022 la tasa de actividad en los jóvenes de 14 y 17 años fue del 5,4%. Por su parte la tasa de actividad de los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años alcanzó el 65,6%. La tasa de empleo de los adolescentes fue significativamente menor si se compara con la del adulto joven. En el total de jóvenes (entre 14 y 29 años) la tasa de empleo fue del 44,2%; esta tasa está representada por una tasa del 4,5% y 60,9% para los adolescentes y jóvenes adultos respectivamente”, destaca el trabajo a cargo de la contadora Silvana Dea Labat, directora ejecutiva del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (Ipec).



Por otra parte, la desocupación en los adolescentes fue mayor respecto a los adultos jóvenes siendo para los primeros del 16,6% y para los últimos del 7,2%.



Varones con mayor ocupación

En cuanto a las tasas de actividad, empleo y desocupación por sexo, del total de la población joven, los varones son los que presentan mayor tasa de actividad, 27,3% versus un 20,5% en las mujeres. Análogamente la tasa de empleo es mayor en los varones (25,5%), respecto a las mujeres (18,6%). Sin embargo, al considerar la tasa de desocupación se observa que las mujeres presentan una tasa 2,7 puntos porcentuales mayor (9,0%) a la de los varones (6,4%).



El trabajo se desarrolló teniendo en cuenta una población total de 274.054 jóvenes de Misiones, repartidos entre los que tienen entre 14 a 17 años, que son 81.294 chicos; y los de 18 a 29 años, 193.246 habitantes de esas edades. Del total de población hay 121.306 ocupados y otros 9.837 desocupados.



Aglomerado Posadas

En cuanto al aglomerado Posadas, en dicho periodo ascendía a una población total de 107.432, de los cuales 25.974 promediaban entonces entre 14 a 17 años; otros, 81.458 de los 18 a 29 años. Con datos muy importantes y alentadores casi todos los jóvenes activos están ocupados, esto es 50.326 y desocupados solo 3.379. Luego se conocería que estos datos con recientes informes seguirían en descenso en cuanto a la desocupación.



En detalles, en el aglomerado Posadas, el comercio al por mayor y menor emplea 12.721 jóvenes (25,3%), seguido por la administración pública, defensa y seguridad social 7.722 (15,3%). En menor medida, servicio doméstico 5.262 (10,5%), salud humana y servicios sociales 3.855 (7,7%) y construcción brinda empleo a 3.694 jóvenes (7,3%).



En cuanto a la brecha salarial entre varones y mujeres correspondientes a la categoría de jóvenes adultos de 18 a 29 años de edad en el tercer trimestre 2022 en el aglomerado Posadas fue del 1,4% es decir, los varones ganan 1,4 veces más que las mujeres.



Subempleo

El Ipec toma la definición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que considera una persona subempleada cuando dedica a su ocupación principal menos de 35 horas semanales.



De esta manera, el análisis del Ipec Misiones para la población joven es la siguiente: del total de la población considerada adolescente, las mujeres presentaban, al momento de hacerse el relevamiento, una tasa de subocupación del 17,7% y los varones por su parte presentaban una tasa nula.



Sin embargo, en la población joven adulto, la tasa de subocupación es de 18,3% y 6,7% para mujeres y varones respectivamente.



Si se hace un análisis por sexo, se observa que las mujeres adolescentes presentan una tasa 0,6 puntos porcentuales (p.p.) menor a la tasa de las mujeres jóvenes adultas (18,3%).



En cuanto a los varones, se da la misma relación, los adolescentes tienen una tasa de subocupación nula, sin embargo, los varones jóvenes adultos poseen una tasa del 6,7%.



Por otro lado, si se agrupa al total de jóvenes adolescentes (de 14 a 17 años) la tasa de subempleo alcanza el 9,5% mientras que en los jóvenes adultos (de 18 a 29 años), la tasa total de subempleo es del 11,6%.

En cifras

25.974 Es la cantidad de jóvenes que promedian entre 14 y 17 años. Los de 18 a 29 años ascienden a 81.458. Entre ambos totalizan 107.432 habitantes.

Datos globales de Ieral y la Fundación Mediterránea

Hace diez días los economistas, Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas daban a conocer un nuevo informe de Coyuntura Regional NEA para Ieral y la Fundación Mediterránea. Analizaban la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados en las provincias del NEA, tanto en el sector público como en el sector privado, teniendo en cuenta los datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación.



Ello con la salvedad que no lo hacía por edades ni sexo, sino de manera general. “Dentro de la región del NEA, durante el mes de abril del 2023, la provincia de Misiones registró la mayor cantidad de puestos de trabajo totales (217.394), seguida por la provincia de Chaco (190.347), luego la provincia de Corrientes (168.921) y, por último, la provincia de Formosa (168.921)”, según destacaban en el informe ejecutivo.



Otro dato que ponderaban es en cuanto a la distribución del empleo, al observar que en casi todas las provincias del NEA predomina el sector público (56% en la provincia de Chaco, 52% en la provincia de Corrientes y 69% en la provincia de Formosa), a excepción de la provincia de Misiones, donde la mayor cantidad de puestos de trabajo se registran en el sector privado (52%).



Al analizar lo que sucede dentro de cada provincia, “se puede apreciar que el sector terciario explica gran parte del empleo registrado, predominando la administración pública, sobre todo en las provincias de Chaco y Formosa”. Pero, acá también coincide con los datos aportados por el Ipec, “otras actividades como el comercio y reparación de vehículos, enseñanza, construcción, industria manufacturera, entre otras, también registran una gran cantidad de puestos de trabajo dentro de la región”.



Más adelante analizan el empleo registrado y destacan que “en el mes de abril del corriente año, en la provincia de Misiones se contabilizó un total de 217.394 puestos de trabajo registrados”.



A su vez, los economistas daban cuenta que en el mes de abril del 2023, dentro de la provincia de Misiones se registraron 112.903 puestos de trabajo en el sector privado y 104.491 en el sector público (52% y 48% del total, respectivamente).



Durante el primer trimestre del 2023, según Ieral en su enfoque global, predominó la administración pública con el 47,6% de la actividad provincial, con un promedio de 108.300 puestos de trabajo. En segundo lugar, se encuentra el comercio y reparación de vehículos con el 10,3% (23.515 puestos de trabajo), seguido por la industria manufacturera con el 9,5% (21.648 puestos de trabajo), luego enseñanza con el 5,5% (12.532 puestos de trabajo), construcción con el 4,2% (9.648 puestos de trabajo), y por último servicios de transporte y almacenamiento con el 3,5% (7.935 puestos de trabajo).



Las catorce actividades restantes representaron el 19,3% del empleo registrado provincial (43.768 puestos de trabajo).