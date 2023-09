San Pedro: fortalecen merendero para llegar a más personas

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El acto solidario de Rosana Bone y su familia, quienes con enorme esfuerzo solventan el merendero Rayito de Sol en Terciados Paraíso, San Pedro, se multiplicó gracias a la ONG Corazones Generosos de la provincia de Buenos Aires. La organización conoció el trabajo y la historia de Rosana y le propuso formar parte de dicha ONG con una sede. Esto es de suma importancia y viene a beneficiar a cientos de familias carenciadas, es que a través de este vínculo el viernes último recibieron un camión repleto de solidaridad traducido en donaciones de todo tipo.



Las iniciativas que son solventadas a pulmón son dignas de destacar en un momento en el que la situación económica es difícil para todos. Rosana pone en evidencia que el que menos tiene es el que más está dispuesto a dar y es lo que hace junto a su humilde familia. Hace unos meses, cuando decidió dejar a un lado el trabajo solidario, abatida por la trágica muerte de su marido en un accidente de tránsito, recibió una comunicación que la motivó a seguir adelante.



Fue justamente la propuesta de formar parte de la ONG Corazones Generosos, con una sede de la cual estaría a cargo Bone, el impulso para seguir. Esta posibilidad le ayudaría a cumplir con el anhelo de llegar con ayuda a más familias de bajos recursos, no sólo de su barrio y barrios aledaños, sino de colonias y una mirada especial para con las comunidades aborígenes cercanas, por lo que las palabras de aliento la animaron a seguir, y ese gesto solidario de servir una taza de leche con un panificado que inició con gran amor, hoy se ve multiplicado.



Una vez que aceptó la propuesta, las primeras donaciones llegaron hasta la sede que funciona en Campo Viera y desde ahí veían alguna manera de que llegue hasta destino, la carga que recibieron en el merendero fue el primer camión de donaciones con significante magnitud. “Es un logro enorme para nosotros, una propuesta que me ayudó en lo personal a seguir adelante y trae asistencia a muchas familias. Nuestro trabajo es a pulmón y corazón, somos un grupo humano que dejamos todo en favor de quienes más necesitan. Fue una iniciativa mía que hoy cuenta con la colaboración de muchas otras familias y el grupo de mujeres solidarias”, indicó Rosana Bone.



Uno de los anhelos era poder armar un gran agasajo a los niños en el que se le pueda dar más que golosinas, por lo que hace un mes aproximadamente lanzaron una campaña para juntar juguetes usados y repararlos, con lo que juntaron más lo que llegó en juguetes con las donaciones, el sueño será posible “siempre mi prioridad era juntar juguetes para los niños, con esta ayuda vino mucho juguete y podremos realizar un lindo agasajo, vamos a compartir parte de las donaciones con la aldea Guaviramí de ruta 15 de Montecarlo, pensamos llegar la aldea Curupaytí y a los chicos de nuestro barrio y colonias con un agasajo. De eso se trata nuestro trabajo, no miramos credos ni política”, señaló Bone.



El principal impulso y gratificación pasa simplemente por poder ayudar. “Cuando hacés un trabajo solidario no esperás nada a cambio más que la sonrisa de alguien, la sonrisa de un niño es lo más preciado y es lo que busco enseñar y dejar el ejemplo a mis hijos y a los niños. Es grande la emoción al ver lo que logramos, estamos muy agradecidos con la gente que se suma y nos ayuda, así sea vecinos nuestros, de San Pedro o Buenos aires, cada ayuda es enorme y necesaria”, valoró Rosana.



La carga de donaciones será administrada y distribuida en fechas diferentes, en cada espacio de acuerdo a la demanda de las familias.



En ese transcurso Bone tuvo la oportunidad de viajar a Buenos Aires y conocer cómo se desenvuelven en la ONG, labor que considero admirable. Por su parte, hace unas semanas atrás desde la ONG algunos integrantes llegaron hasta Terciados Paraíso, donde estuvieron en contacto con el trabajo de Bone y visitaron una comunidad mbya guaraní a la que acercaron donaciones y compartieron un momento repleto de alegría junto a los niños.