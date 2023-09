Se olvidaron de ir al recital pero tuvieron revancha

lunes 18 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Priscila y su papá, seguidores de Divididos, sacaron los tickets para ir con su padre a ver al trío en el Movistar Arena y cuando llegó la fecha lo olvidaron. Luego de su histórico concierto de mayo en Vélez, donde celebraron 35 años de carrera, Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella anunciaron una serie de fechas en el recinto de Villa Crespo. Sin embargo, la antelación le jugó una mala pasada a la joven, que contó su frustración en Twitter “Mi papá sacó entradas hace TRES meses para que vayamos a un recital juntos. Fue hace dos días. Nos olvidamos de ir”, escribió Priscila el 4 de septiembre. “Bueno en una de esas si Mollo lee este tuit y quiere solidarizarse con una fecha nueva me vendría súper”, agregó. Entre la viralización del mensaje y el empuje de la red, finalmente el mensaje llegó. Priscila y su papá no sólo consiguieron ir al recital, también asistieron a la prueba de sonido y posaron con Mollo. “Tuitear sale bien. Muchísimas gracias por todo, fue increíble. Es lo mejor que me ha dado esta red social después de un par de amigos”, dijo la protagonista.