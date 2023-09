El Congreso retoma el poder político con la discusión del presupuesto para 2024

domingo 17 de septiembre de 2023 | 11:30hs.

El Congreso de la Nación comenzará a partir de la semana próxima a retomar protagonismo político con dos sesiones planificadas para tratar temas de alto impacto social y por lo tanto electoral: la derogación del impuesto a las ganancias en la Cámara de Diputados y la ley de alquileres en el Senado.

Ese protagonismo seguirá presente en el Congreso hasta fin de año porque se viene el tratamiento de la ley de presupuesto 2024 que el viernes pasado ingresó a la Cámara de Diputados y que será debatida después de las elecciones generales del 22 de octubre.

Esta reactivación de la actividad parlamentaria reubica a ambas cámaras en el centro de la escena nacional con cuestiones muy sensibles a la población. Por un lado la ley de alquileres que es posible que sea tratada en una sesión del Senado la semana que empieza mañana. Mientras que en la Cámara de Diputados ya se confirmó una sesión para el martes próximo en la que el oficialismo intentará aprobar la ley de modificación del Impuesto a las Ganancias que anunció en campaña el Ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

Esa sesión significará una especie de entrada en calor para el alto entrenamiento político que deberá demostrar la Cámara de Diputados de la Nación cuando empiece a tratar el proyecto de presupuesto 2024 que define las principales variables económicas que se esperan para el año que viene.

Pero resulta que recién después de las elecciones y de una posible segunda vuelta, se sabrá quién será el presidente de la Nación a partir del 10 de diciembre y tendrá que gobernar con la ley de presupuesto que aprueben a fin de año los diputados y senadores. Uno que ya se está probando la banda presidencial es el diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, que le pidió al ministro Massa que no envíe el proyecto de presupuesto hasta después de las elecciones. El candidato libertario explicó en la carta enviada a Massa que “el Presupuesto 2024 que se envíe a Diputados debiera estar en consenso con la fuerza política que resultare la más votada en la convocatoria del día 22 de octubre, máxime teniendo en cuenta el competitivo performance electoral que nuestra fuerza demostró en las últimas elecciones”.

Sin embargo el Ministro Massa no tomó en cuenta la recomendación de Milei y con los últimos minutos del viernes ingresó en tiempo y forma al Congreso de la Nación, el proyecto de presupuesto 2024. De esa manera se cumplió con la ley de Administración Financiera que establece el 15 de septiembre como fecha límite para presentar el presupuesto del año siguiente.

Ideas para recortar

Ya se encuentra en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Nación para el año 2024 que vino acompañado de una carpeta que señala distintos recortes de gasto público que se pueden realizar para lograr el equilibrio fiscal al que se comprometió nuestro país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El proyecto de presupuesto 2024 vino acompañado de una separata en donde se insta a los legisladores a considerar el eventual recorte de una serie de gastos y beneficios impositivos donde figuran ideas como la exención del pago del impuesto a las ganancias para los jueces, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. La reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las obras de arte. Los regímenes de contribuciones a la seguridad social. La exención de gravámenes sobre inmuebles rurales. Y la supresión del régimen de promoción económica de Tierra del Fuego.

Pero la discusión de esos posibles recortes se dará después de las elecciones generales en la comisión de presupuesto que dirige el diputado oficialista Carlos Heller. Allí se comenzará a desmenuzar artículo por artículo cada uno de los supuestos económicos para el año próximo donde según este proyecto es posible la idea de lograr el equilibrio y el superávit fiscal.

Según la letra del presupuesto 2024, para el año próximo se estima una inflación del 70%, un dólar a fin de año en $600 y un crecimiento de la actividad económica del 2,5% porque desde la óptica oficial este año se termina el efecto recesivo generado por la sequía y se comienza una etapa expansiva apoyada en mejores condiciones climáticas para el campo.



Protagonismo de las provincias

El bloque del Frente de Todos no tiene una mayoría propia que le garantice aprobar el presupuesto sin negociar. La bancada que preside Germán Martínez tiene 118 diputados. Estos son once menos de los que se necesita para llegar al quórum de 129 diputados y doce menos de los necesarios para llegar a la mayoría absoluta que le garantice los votos necesarios para aprobar, ya que Moreau no vota salvo que haya que desempatar. En este sentido, dan por descontado que no tendrán el apoyo de los 117 de Juntos por el Cambio, ni los cuatro del Frente de Izquierda, ni los tres de La Libertad Avanza. Esto da un rechazo asegurado de 124 diputados. Los votos los irá a buscar a los bloque provinciales que sueles acordar con los gobiernos a cambio de programas de desarrollo para sus territorios. El interbloque Provincias Unidas, que integran dos diputados de Juntos Somos Ríos Negro (Luis Di Giacomo y Agustín Domingo) y dos del Frente de la Concordia Misionero (Carlos Fernández y Diego Sartori) reclaman que distintos impuestos nacional como el de Cheques sean coparticipables. Los misioneros también reiteran, según cita el medio digital MDZ, una zona franca para manejar el comercio provincial con los países limítrofes Paraguay y Brasil.

El martes tratan la modificación del Impuesto a las Ganancias