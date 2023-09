Sin firmas de acuerdo pero con aplicación de aumentos

sábado 16 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Docentes y el gobierno de la provincia concretaron ayer una nueva mesa de diálogo para revisar el salario del sector. Desde la Provincia explicaron que se mantiene el aumento acordado ya en el mes de julio que estaba previsto para este mes de septiembre. Indicaron que ello representan dos cuotas de 11%, una concretada en julio y la otra en septiembre, a lo que añaden ahora la paritaria nacional.

Es decir, no hubo firma de acuerdo pero sí se contemplan estos incrementos, que no conformó a los gremios, según expresaron tras la reunión. Se conoció, no obstante, que operará un incremento neto de bolsillo de septiembre respecto a agosto en promedio para el maestro de grado de 15,52%, que incluye adicionales nacionales. Por lo detallado desde la Provincia para el cargo testigo de maestro de grado sin antigüedad, representa un 21,21%.

El planteo de los gremios docentes es que se beneficia a quienes recién se inician, pero no a los de mayor antigüedad.

De allí la disconformidad, entre otras cuestiones, de los gremios docentes.