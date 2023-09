Volver a las raíces del sentir popular

viernes 15 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El bailar es sinónimo de felicidad, de festejo y así lo entienden desde la comisión organizadora de la Fiesta del Folklore Misionero, que busca revivir esta pasión popular. “El pueblo misionero ocupa la expresión artística de la danza para ser más feliz, para expresarse”, comenzó diciendo Alejandrino Vázquez, parte de este ingenioso proyecto que se viene gestando hace unos meses entre varios grupos autogestivos principalmente.

“Buscamos el sentir misionero. Hay una necesidad de revalorizar nuestra identidad y queremos salir un poco de lo académico para ir directamente a la raíz, a la fiesta”, continuó el bailarín y gestor al destacar el sentido popular de la celebración y el porqué de fiesta y no festival.

Junto a Laura Cáceres, de la Asociación Misionera de Difusores de Folklore; Lorena Aguilar, coordinadora Región Cultural Sur, y la icónica profesora Teté Lacroix, juzgaron que la expresión más popular de la música misionera se da en las bailantas como la del ex 622 y postularon que buscan acortar la brecha entre lo popular y lo académico.

Con una riqueza única en ritmos, muchas veces desde las escuelas e institutos académicos falta ese hincapié en los sones regionales por sobre los más conocidos a nivel nacional como el gato, la chacarera y la zamba.

Con este norte es que amparados un poco en la estructura del ministerio de Cultura, el Colectivo Soñadores y la Asociación Misionera de Difusores de Folklore se unieron para lanzar esta primera edición de la Fiesta del Folklore Misionero. De esta manera, buscan llegar a todos los municipios de la provincia para empaparse de la idiosincrasia local y descubrir nuevos provincianos que nos representen.

Es que si bien la fecha de la fiesta será el 10 de noviembre en Posadas y a tono con la efeméride nacional, habrá instancias selectivas previas en otras sedes. Además marcaron noviembre como un mes muy importante para la Tierra Colorada al tener días especiales de celebración a nuestra bandera, al provinciano misionero -donde se enmarca esta fiesta- y a Andrés Guacurarí, entre otros rasgos identitarios.

Una fiesta para todos

Una de las cuestiones que más destacaron desde la organización es que la convocatoria es abierta para todas las personas y colectivos interesados en participar y cada uno podrá acercarse a los referentes de su Región Cultural correspondiente para informarse e inscribirse.

Como parte del proyecto, se sumó también un consejo consultivo con figuras clave del folklore local: Amelia del Valle ‘Tete’ Lacroix, Carmen ‘Didi’ Delpiano, Luis Stivala y Luis Marinoni. Así, entre organizadores y consultores vienen debatiendo distintos aspectos que hacen a la identidad misionera desde hace ya varios meses.

En este sentido, es que Lacroix destacó que logró incluir a la galopa como uno de los ritmos infaltables a tener en cuenta en la fiesta.

El objetivo de esta iniciativa es poder elegir a los provincianos misioneros que mejor representen a la provincia. Como referencia, recordaron que hasta el 2016 se hacía la selección de paisanos departamentales y provinciales, costumbre que el año pasado este grupo revivió y ahora pretende redoblar la apuesta.

Es por eso que dentro del certamen hay diferentes categorías, más allá de la danza estarán los recitadores y difusores.

“Buscamos volver a reconocer lo que fueron nuestras raíces, lo que son nuestras raíces y lo que van a ser nuestras raíces”, subrayó Alejandrino.

En este marco Teté consignó que si bien “la zamba, el escondido, la chacarera son danzas que se bailan acá, no nos corresponden, no son de nuestra región”. Y recordó el honor de consagrarse como local en Italia donde no conocían de chotis, galopa, polquitas, gualambao, rasguido doble o chamamé. “Gracias a la música misionera y a la danza misionera logramos traer la copa como la mejor delegación del mundo”, alegó.

Con toda esta impronta es que el domingo, la primera parada será Eldorado y el martes San Vicente.

Allí todo el que se precie de ser buen difusor, recitador o bailarín, podrá presentarse con orgullo a la competencia, sin necesidad de demostrar credenciales, experiencia o currículum.

Según explicó Laura Cáceres sobre la dinámica, a quien aspira a ser difusor o difusora, por ejemplo, se le dará un guión o los datos de la presentación y deberá desarrollar, sorprender con su dicción y su manera de imponerse en escena durante cuatro minutos.

Nuevos provincianos

Desde la organización explicaron que cada año se irán renovando las sedes y se mostraron muy motivados y emocionados por estas cinco primeras experiencias previas al 10 de noviembre que le permitirán un primer contacto con nuevos talentos.

“Yo estoy segura que no es lo mismo lo que entendemos o vivimos por cultura, cómo nos atraviesa, en las distintas regiones. La expectativa mayor es ver el fruto de trabajo de estos años y lo más hermoso es que es la fiesta del pueblo, sin dejar de lado a las escuelas de danzas, es dar la oportunidad a quien quiera que pueda inscribirse”, graficó Cáceres.

“No necesitás ser profesional, tenés que ser el que más sienta a Misiones en su corazón y poder transmitirlo”, completó Vázquez.

Los participantes además van a tener la posibilidad de compartir otras artes, contar una historia, llevar una receta de una abuela o algún gesto que haga a esa idiosincrasia misionera que aducen.

“Es una forma de manifestar, de expresar qué le está sucediendo al pueblo también culturalmente y ver qué está pasando que hoy quizás no reconocemos tanto lo nuestro. Queremos que las nuevas generaciones abracen lo nuestro”, resumió Cáceres.

Selectivo en las regiones

Habrá cinco instancias selectivas que serán una fiesta en sí mismas. Comienzan en Eldorado, este domingo a las 18 en el Salón Cultural Eibl (avenida San Martín kilómetro 11). Contacto Fausto Rizani (3751-408162). El martes 19, a las 15, en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario de San Vicente; contacto Julio Vázquez (3755-607104).

El viernes 29, a las 18, en la Expo Yerba de Apóstoles; contacto Lorena Aguilar (3755-693236). El sábado 14 de octubre a las 18 en el Centro Cultural Manuel Belgrano de Candelaria y en Santo Pipó el viernes 13 de octubre a las 18 en la Casa de la Cultura y Bicentenario.