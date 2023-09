Ximena y su amistad con Silvina: “Veo videos y escucho sus audios”

miércoles 13 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Ximena Capristo, amiga íntima de Silvina Luna, habló por primera públicamente tras la dolorosa partida de la modelo, el 31 de agosto pasado.

Ximena y su esposo Gustavo Conti compartieron una bella relación de amistad y familia con Silvina, que comenzó tras su paso por el reality Gran Hermano en 2001.

La actriz y modelo de 46 años fue entrevistada por el programa “Socios del Espectáculo”.

“Para mí es muy difícil creer que se fue. Para mí ella está de viaje. A ella le gustaba mucho viajar y capaz que se iba unos meses a algún lado y después volvía. Ella sigue de viaje...”, expresó Ximena entre lágrimas.

“Despedir a una amiga tan joven es muy doloroso. No puedo dejar de recordarla. Veo videos y escucho audios de Silvina en el celular, quiero recordarla desde lo más lindo”, comentó y admitió estar “sanando de a poco” ya que se encuentra “muy triste”.

Asimismo, remarcó que su amiga “luchó hasta el final” contra su enfermedad, “que fue muy larga” a consecuencia de la intervención estética que le realizó Aníbal Lotocki.

“Silvina tenía muchos planes en vida. Ella quería seguir viviendo. No sabés lo que Silvina la luchó. Me parece que la luchó hasta el final, pero no podía más”.

Y sobre el último tiempo de Silvina reveló: “Pasó años muy dolorosos, fue horrible todo lo que le pasó estos últimos años. Hasta el último momento ella quiso vivir”.