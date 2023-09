Nación mandó los fondos y Santa Ana comenzará a construir su Parque Industrial

martes 12 de septiembre de 2023 | 16:40hs.

El domingo 10 de septiembre Santa Ana cumplió 140 años de fundación y lo celebró con un importante acto y festejos durante toda la jornada. En su discurso el intendente, Pablo Castro, anunció que ya están los fondos en la cuenta municipal para la puesta en marcha del Parque Industrial, proyecto que conlleva -dijo- un gran cambio positivo en cuanto a lo económico, social y laboral en la localidad.

El Territorio consultó al jefe comunal, quien dijo "el proyecto de la recuperación y puesta en marcha del Parque Industrial de Santa Ana en el que venimos trabajando hace dos años y nos aprobaron en Nación después de cumplimentar todos y cada uno de los requisitos que nos solicitaron, ya está en la cuenta municipal. Cerca de 160 millones de pesos que son para todas las obras que requiere el predio. La semana que viene estaremos llamando a licitación a las empresas para la ejecución de las obras que son necesarias como la apertura de calles, desagües pluviales y agua potable a través de pozos perforados".

"Por los tiempos administrativos no podremos terminar la obra pero lo importante es este comienzo y contar con ese dinero en la cuenta municipal lo que implica que se podrá realizar este sueño santanero que beneficiará a todos los rubros locales y vecinos como también implica una importante cantidad de mano de obra a nuestros pobladores", apuntó.

Castro marcó que "empezaremos las obras y la próxima gestión es la que deberá terminarlas ya que se le deja el camino listo como para continuar y finalizarlas". En la misma línea añadió: "Después de 8 años de gestión y con el objetivo firme de hacer realidad el parque industrial y dejar ese gran paso dado con todo blanqueado, con todo legalizado ya que cuando comenzamos en 2015 no había un solo documento en orden por lo que arrancamos de cero con este proyecto diseñando el loteo, conseguir el título, inscribir el parque en el Registro Nacional de Parques Industriales (RENPI) generar este proyecto realmente tan importante y que el ministerio de Economía de la Nación hace una semana nos haya depositado el dinero para hacer realidad este gran sueño es muy satisfactorio y enorgullecedor. Lo que vinimos hacer es dejar fuentes de trabajo, dejar todas las herramientas para que las empresas vengan a asentarse en nuestro parque industrial y así poder dar trabajo a nuestro pueblo que en realidad es el pedido no solo de Santa Ana sino de todos los pueblos, trabajo. La obra debería estar lista en 4 meses. Y otro logro es la costanera de Santa Ana que está en marcha. Algo que también deberá seguir gestionando la nueva gestión y todo por el avance de nuestra localidad que bien merecido tiene estos logros", señaló Castro.

En tanto que una de las funcionarias comunales que ha estado al frente de la cumplimentación de los requisitos para que el Parque Industrial de Santa Ana tenga el visto bueno de nación y los fondos ya han sido depositados para la ejecución de las obras es la secretaria de gobierno local Manuela Furiase, quien dijo "hemos enmarcado un proyecto rico tanto en lo económico, social, laboral y hoy contar el fondo devenido del ministerio de economía de nación llena de alegría porque es un proyecto en el que venimos trabajando hace varios años que tiene como uno de los principales objetivos promover el trabajo genuino en la localidad en un parque industrial que ya contaba con un decreto de la provincia del año 1985 el que no había sido acompañado con los pasos administrativos correspondientes para formalizar el funcionamiento de nuestro parque industrial, arrancamos en nuestra gestión de cero con eso, se realizaron las mensuras de los lotes , plan aprobado y el estudio de impacto ambiental que también nos costó mucho. A partir de ahí empezamos a gestionar con nación cumpliendo todas las documentaciones exigidas y nos aprobaron a finales del año pasado y que el dinero se haya depositado hace una semana para las obras necesarias. Este proyecto implica el mejoramiento integral de 2500 metros adentro del parque, ese mejoramiento integral es apertura de calles, compactación de suelo, desagües fluviales, pozo perforado y tanque elevado y distribución de agua en esos 2500 metros, son 48 hectáreas divididas en 83 lotes y la idea es impulsar esta primera etapa para después seguir mejorando todo lo demás y desde esta primera etapa poder invitar a empresas a venir a radicarse aquí y traer mano de obra local entre tantos otros beneficios que tanta falta hace a nuestra comunidad".