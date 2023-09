Empresas de media distancia plantean reducir los servicios

martes 12 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

La subsecretaría de Transporte, Puerto, Aeropuertos y Redes de Comunicación de la provincia, estableció un nuevo cuadro tarifario para los servicios de transportes de corta y media distancia que opera en Misiones.



El incremento del 15% en el precio del boleto resulta insuficiente para los empresarios debido a la devaluación del 30% que sufrió el sector en el mes de agosto.



El gerente de la Cámara de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros de Misiones, Juan Manuel Fouce, dijo en Radioactiva 100.7, “que hace cuatro años que no tenemos diálogo con la Subsecretaría de Transporte y no estábamos al tanto de la actualización”.



En la edición de ayer del boletín oficial provincial, se publicó la resolución con los incrementos autorizados y desde la subsecretaría esperan que cada emprese entregue el nuevo cuadro tarifario de sus servicios.



Según Fouce, “ese 15% está muy por debajo de una devaluación del 22% que, en realidad, impactó en un 30% en todos los productos”. “Subió $100 el combustible en un solo día”. subrayó.



Según su análisis, “el incremento no responde a la situación del transportista, teniendo en cuenta que la Subsecretaría no actualiza el fondo compensador desde marzo de 2022 y que recién terminó de pagar junio a valores de marzo de 2022”.



Ante la situación, algunas empresas plantean la reducción de servicios. “Llamaron diciendo que no pueden más, que van a cortar los servicios nocturnos porque la situación es inviable de esta forma. Los atrasos e inconvenientes de los pagos los están subsidiando las empresas”, indicó.



“Van a empezar a cortar servicios porque no hay forma de paliar un 10% de inflación acumulada mensualmente cuando la tarifa viene a cuentagotas. Subieron las cubiertas, amortiguadores y los insumos de transporte. Todo eso impacta y no hay cómo prestar el servicio”. expresó.



“No se puede poner a trabajar un coche de 200 mil dólares y que no te dé rentabilidad porque tenés que salir a comprar una cubierta o combustible y no tenés cómo hacerlo; para cargar combustible tenes que arrancar en dos o tres millones de pesos”, cuestionó.



Entre otros puntos, señaló Fouce que “hay empresas que tomaron créditos para pagar salarios”.



“La situación se torna muy difícil. El país está con problemas económicos y si la provincia no tiene el dinero para actualizar las compensaciones, las tarifas tienen que ser más razonables”, reclamó.



Por último reiteró que “si la gente no viaja porque no puede pagar el valor del pasaje, se van a tener que reducir frecuencias. Esa es la realidad del transporte de media distancia”.