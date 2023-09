El beneficio del uso de internet frente a la demencia

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Desde la masificación de internet se habló de los aspectos negativos que puede generar en la salud. Así que un grupo de científicos de la Escuela de Salud Pública de Nueva York decidió estudiar ese alcance y encontrar si realmente los beneficios son mucho mayores o no, al punto que podían ayudar a disminuir los casos de enfermedades mentales en adultos mayores.



La investigación fue publicada por el Journal of the American Geriatrics Society, donde se revelaron los hallazgos que demuestran los aspectos positivos del consumo de internet en ancianos, tras evaluar datos recopilados durante 17 años por el Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan.



El estudio incluyó unos 20.000 ancianos estadounidenses de entre 50 y 65 años que no tenían demencia en el momento de su inclusión. Uno de los hallazgos del estudio fue que quienes hacían un uso regular de Internet tenían un riesgo menor de desarrollar demencia en el futuro en comparación con aquellos que no utilizaban las plataformas digitales.