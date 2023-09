Comprar un auto, una alternativa que crece al momento de resguardar ahorros

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:05hs.

Tras las medidas del gobierno nacional de congelar el precio de los 0 kilómetros ante la devaluación del peso y liberar el sistema de importaciones, responsables de concesionarias consultadas aseguraron que invertir en un auto sigue siendo rentable debido a que su precio se incrementa. Aunque en julio y agosto hubo una caída en las ventas tras la incertidumbre económica, los patentamientos se incrementaron a comparación del año anterior y los autos usados también se vendieron más que el año pasado.



“Comprar un auto semiusado o invertir en un plan de ahorro es una inversión para los compradores que tienen pesos, para no perder su poder adquisitivo siguen siendo una alternativa para resguardar los ahorros”, dijo Javier Esquivel, gerente de Peugeuot Vitacar.



Por otro lado, el plan de ahorro es la opción más elegida por los misioneros, según afirmó Marcelo Molina, referente de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).



Merma en las ventas

Javier Esquivel, gerente de Peugeot Vitacar, contó a El Territorio que previo a las elecciones primarias la venta de vehículos y planes para adquirir autos nuevos tenían un ritmo normal, situación que cambió luego del 13 de agosto cuando se celebraron los comicios.



Según Esquivel, en la actualidad las consultas y operaciones se reiniciaron -principalmente para los autos seminuevos o usados-.



“Las consultas y operaciones sobre autos 0 kilómetros aún no remontan. Pero las expectativas son positivas porque tras las medidas del gobierno nacional sobre liberar el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira), será de gran ayuda debido que tendremos a disposición más unidades para ofrecer a corto plazo”, detalló.



Tras ser consultado por el congelamiento de precios para los autos nuevos como medida del Estado, explicó que se trata de un acuerdo que abarca algunos modelos puntuales de cada marca y que aguardan la resolución.



Por su parte, Ramón Alcaraz, también empresario del rubro y responsable de Alcaraz Automotores, indicó que el rubro está atravesando un momento complejo que afecta a las pequeñas y medianas empresas.



“Las restricciones a las importaciones producen complicaciones en la cadena de comercialización del producto final del automotor. Hay escasez de determinados modelos, hay altos incrementos pero aún quedan por debajo de lo que subió el dólar, moneda que se utiliza para todas las transacciones comerciales”, analizó.



En materia de automotores, Alcaraz aseguró que mantener una empresa con cierta cantidad de empleados a cargo, con carga horaria, capacitaciones constantes y dificultades en las ventas por la situación económica que atraviesa el país hace que “exista un panorama crítico que no se vivía hace tiempo”. “Me animo a decir que es la situación más compleja que vive el sector en los últimos diez años”.



Al ser consultado por las ventas, manifestó que aún la incertidumbre reina entre los consumidores, y que aquel que tiene algo de poder adquisitivo prioriza otras inversiones. No obstante, afirmó que “hay consultas, algunos optan por comprar un vehículo como alternativa de ahorro debido a que los valores se incrementan constantemente”. Alcaraz representa la marca importada Chery, la cual tiene complicaciones por las restricciones. Aunque se espera que el panorama tienda a mejorar tras liberarse el Sira.



Invertir en un auto

Por otra parte, Esquivel apuntó que los consumidores analizan la situación y revisan alternativas de inversión. “Tratar de llegar a un 0 kilómetro, a un usado en buenas condiciones y modelo actual, o renovar su vehículo es una opción para el que tiene ahorro en pesos. Las intenciones de comprar el vehículo están, el problema es que el cliente se acostumbre a los nuevos valores y llegue con el capital”, mencionó.



El empresario relató que el cliente apunta a los usados seminuevo, y la casa cuenta con planes de entrega y financiación para adquirir el vehículo. “Las tasas sufrieron un incremento importante, pero la financiación sigue vigente”.



Luego hizo hincapié en que la financiación es una herramienta esencial para comprar un auto. No obstante, lamentó que no sólo los costos de los autos se incrementen bruscamente, sino también las tasas de financiación para acceder al vehículo.



“La financiera de la concesionaria aumenta las tasas según considere. Y nos regimos por ello, tanto en agosto hubo subas como también en este nuevo mes. Las tasas varían según el modelo y el plazo a financiar”, detalló.



Luego, manifestó que en Peugeot el auto más consultado y demandado es el 208, “un auto de media gama con un buen equipamiento tecnológico. Este vehículo ronda entre los 7 y 8 millones de pesos un modelo 2017-2018”.



El empresario remarcó: “El cliente que buscaba el 0 y con esta devaluación se da cuenta que no llega, opta por un usado seminuevo. Es decir, no le queda otra que bajar un eslabón pero compra su unidad igual”.



Por otro lado, mencionó que en el último tiempo hubo un movimiento importante en la adquisición de planes de ahorro. Aseguró que en el último tiempo se entregaron unidades nuevas gracias a esta modalidad pese a que también sufrió incrementos a medida que el valor del modelo en cuestión se actualiza.



“Los aumentos en este tipo de planes dependen del tipo de plan que adquirió. En cuanto a cuotas, si licita, si no licita, modelo y gama. Pacto de entrega y otros puntos”.



Por último, Esquivel sostuvo que “tras las medidas del gobierno considera que la situación del sector puede mejorar. Tuvimos épocas muy buenas, otras de parate y actualmente estamos esforzándonos por reponernos y seguir adelante”. Añadió que a comparación del año pasado hubo un aumento en los patentamientos a comparación del año 2022, pese a que en julio y agosto hubo una caída en las ventas.

En cifras

$7.000.000 A partir de ese monto en adelante se puede conseguir un auto seminuevo modelo 2017-2018, como el Peugeot 208.

En Posadas crecieron los patentamientos

Según un informe de la Oficina Municipal de Gestión de Datos de Posadas, en agosto se registraron 188 autos, 390 motos y 7 maquinarias en la capital provincial. Lo que suma un total de 585 vehículos patentados. Representando un 16,8% más respecto al mismo período del año 2022. Con respecto a la cantidad acumulada de patentamientos en lo que va del año se registró un crecimiento del 6,6% en relación al mismo período del año anterior.



En este sentido, en lo interanual Posadas lidera los registros de patentamiento de motos tanto a nivel provincial -con más del 27%- como nacional -con más del 22%-. Respecto a las variaciones acumuladas entre enero y agosto del 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior, se observa un aumento del 5,6% en las inscripciones de autos nuevos, un 7,1% en motos y un notorio crecimiento del 32,0% en maquinarias.

Dificultad por restricciones a las importaciones

Marcelo Molina, empresario del rubro, referente de la Asociación Concesionarios Automotores de la Argentina (Acara) y parte de la Confederación de Concesionarios, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 de El Territorio brindó detalles sobre la situación actual del rubro.



“Estamos viviendo un momento particular porque hace más de 70 días no se aprobaba el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Sira), y de este modo los autos importados no podían ingresar al país”.



Seguidamente, ratificó que comprar un auto sigue siendo una inversión porque se valoriza con el tiempo. Destacó que en Misiones, lideran la opción planes de ahorro para adquirir 0 kilómetros.



En este contexto, el empresario del automotor indicó que también con la fabricación de autos nacionales son necesarios repuestos y elementos que llegan del exterior por lo que las restricciones a las importaciones complican, a su vez, a los autos nacionales.



“Es una situación complicada para las fábricas, las concesionarias y los consumidores porque son todos eslabones del rubro automotor”, dijo.



Precios

Tras ser consultado por los costos de los autos nuevos, relató que más allá de todos los aumentos que se concretan por la inflación “el mercado automotriz aún no se acomodo del todo tras la devaluación del peso en agosto”.



“Con devaluación y sin la posibilidad del ingreso de unidades, hay cuestiones que deben acomodarse. Otro punto, son los topes que tienen los autos que los actualiza la Afip cada tres meses. Hasta el mes pasado ese monto tope era de 8.126.000. Lo que quiere decir que todos los vehículos que alcanzaban este valor son alcanzados por los impuestos internos de los autos que hay en nuestro país. Y a partir de este mes, se actualizó por un convenio entre las automotrices y el gobierno que hicieron un acuerdo para paliar esta situación y llevar tranquilidad a los compradores”, detalló.



Movimiento del mercado

Según Molina, a partir de la devaluación luego de las elecciones primarias hubo una reconfiguración en los mercados. “En el caso de los autos, aumentaron en el porcentaje que marcó la devaluación, y los sueldos no acompañan estos valores. Existe una realidad, en la que hay personas que no llegan al 0 o al vehículo que tenían pensado comprar. Por lo que cada consumidor va acomodando su economía según su bolsillo y sus ingresos”.



Luego, afirmó que volvieron las consultas sobre precios sobre seminuevos o usados, y un número de clientes que sigue apostando al 0 kilómetro. Añadió que las tasas para adquirir un vehículo se incrementaron exponencialmente.



“Los ahorros pueden estar bien resguardados en un vehículo 0km o usado, es un negocio para el que tiene ahorros invertir en este rubro. Las unidades aumentan, el año pasado uno que salía $2.000.000, en la actualidad vale alrededor de $9.000.000”.



Para adquirir un auto, explicó Molina, existen varios canales de venta como el plan de ahorro: “El cliente tiene una entrega programada con mayor previsibilidad, y se van manejando los tiempos con cuotas medianamente accesibles a largo plazo. Es una de las opciones más elegidas por los misioneros”.

A nivel nacional, en agosto se vendieron más de 160 mil usados

Planes de ahorro y seminuevos lideran las consultas de los consumidores.

Tras la devaluación, la actividad de las concesionarias en el marco nacional cayó 70%. A pesar de esa caída, en agosto se comercializaron 162.403 vehículos usados, lo que representó una suba del 12,99% comparado con igual mes de 2022 que se vendieron 143.726 unidades. Así lo indicó Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor a un medio nacional.



Si se compara con julio que salieron a la venta 154.367 vehículos, el crecimiento fue de 5,21%.



En este contexto, en los ocho primeros meses del año se vendieron 1.114.700 vehículos usados, una suba del 3,95% con respecto a igual período de 2022, donde salieron a la venta 1.072.343 unidades.



“El crecimiento de agosto en todas las variables tiene un antes y un después de la devaluación. Antes el sector venía traccionando con altibajos: un mes subía y otro bajaba. De golpe nos encontramos con un mercado que, si bien no está paralizado, tanto las consultas como las operaciones cayeron 70%”, dijo Lamas.



Con respecto a los precios, relató que hubo nuevas listas de precios y dolarizadas, algo que no venía sucediendo hasta el momento y más sobreprecios.



Según indicó, hay diferencias de hasta un 100% en un auto del mismo modelo y año.



Añadió que “la nueva actualización de la base imponible del impuesto interno llevará a acomodar los precios y a nuestras empresas a que vuelvan de a poco a trabajar con normalidad”.



En ese marco, el Volkwagen Gol fue el más vendido, con casi 10 mil unidades, mientras en segundo lugar se ubicó el Chevrolet Corsa, con unas 5.500. En el tercer puesto, la camioneta Toyota Hilux, con poco menos de 5.200.



Acuerdo con el gobierno

Después de varios días de negociación, el pasado 5 de septiembre el gobierno alcanzó un acuerdo con las automotrices para congelar los precios de algunos modelos de 0 kilómetros por 60 días.



Habrá un modelo como mínimo por marca y de origen nacional o importado. El resto de los vehículos tendrá el ajuste que disponga cada marca.



En este contexto, desde la cartera nacional comenzaron a liberar el Sistema de importaciones de la República Argentina (Sira) para poder importar autos.



Desde hacía más de dos meses que no se otorgaban estos permisos para importar y el mercado estaba agravando su desabastecimiento.



La firma de este convenio permite también destrabar el problema que existía con la entrada en vigencia de los cambios al impuesto.



Entre los modelos que se sumen a este programa de “Precios Justos” para el sector automotríz, habrá versiones de las pickups, como Frontier S 4x2 manual y Ranger XLS single turbo manual 4x2, Toyota Yaris XLS, Fiat Cronos Like, Chevrolet Montana, Renault Alaskan Emotion y los utilitarios Berlingo y Partner, y el Volkswagen Polo Track 1° Edition.



Desde septiembre

Cabe mencionar, que desde el inicio de septiembre no había lista de precios oficiales vigentes y en las concesionarias estaban operando con ajustes estimados. En la práctica, el único segmento que tiene precios vigentes es el de la pickups, que no pagan el impuesto interno. En este caso, los aumentos de las distintas marcas fueron de entre el 12 y el 15 por ciento.



En el caso de los modelos importados o los nacionales que pagan o estaban por pagar ese tributo, los vendedores se manejaron con subas de alrededor de 7%, para los casos de marcas que en agosto habían hecho dos incrementos en el mes, como consecuencia de la devaluación pos elecciones primarias, o de alrededor de 15%, para las que mantuvieron los mismos valores durante todo el mes.



No obstante, en el mercado se operó con precios estimados y la actualización de la base imponible del impuesto interno que tenía que regir desde comienzos de septiembre.



Dicho ajuste, en base al índice de precios mayoristas del sector, se aplica de forma trimestral y, en este caso, era de 24%.



De esta manera, para el precio al público, empezarán a pagar los modelos de más de $10.500.000. Hasta el jueves lo pagaban los autos nuevos de alrededor de $8.400.000.

Los diez más vendidos el mes pasado

Dentro de los más vendidos en agosto se encuentran los siguientes:

VW Gol y Trend

9.973





9.973 Chevrolet Corsa y Classic

5.494





5.494 Toyota Hilux

5.163





5.163 Renault Clio

3.927





3.927 Ford Ranger

3.763





3.763 Ford Fiesta

3.759





3.759 EcoSport

3.454

En cifras

$10,5 millones Luego de las nuevas medidas dispuestas por el gobierno nacional, los autos de más de 10.500.000 pesos pagarán el impuesto interno.