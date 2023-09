Dengue: estudio detectó que en el brote de 2016 hubo asintomáticos

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

En 2016, Posadas atravesó un brote de dengue de una magnitud no registrada en ocasiones anteriores, presentando un alto porcentaje de personas que nunca había tenido contacto con el virus. Por eso, entre 2017 y 2019 se llevó a cabo un estudio descriptivo, transversal y observacional en el Laboratorio de Alta Complejidad de Misiones (Lacmi) ubicado en el predio del Parque de la Salud.



El trabajo de investigación se enmarca en la tesis de Maestría en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), presentada por la bioquímica Mara Vogel, egresada de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y dirigida por el magíster Gustavo Silva junto al doctor Jorge Deschutter.



Titulada “Seroprevalencia de infección por virus Dengue y detección de anticuerpos anti Zika y Chikungunya en sujetos de Posadas, Misiones”, la tesis revela que una parte de la población posadeña transitó la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti sin haber padecido síntomas. Entre sus fundamentos se considera que los brotes producidos en países endémicos repercuten de forma directa en el entorno y que, el boletín epidemiológico N° 37 de 2016, señalaba que la región NEA era la que presentaba el mayor número de casos de dengue de la temporada, específicamente en las provincias de Formosa y Misiones.



“Teníamos noción del impacto en la población por el vuelco de esto a los servicios de salud y el trabajo viene a dar información de importancia respecto al porcentaje de la población que tuvo contacto con el virus”, indicó la magíster Vogel, en conversación con El Territorio. Además, destacó que los resultados de su investigación son de relevancia ante el desarrollo de una vacuna contra el dengue, dado que la seroprevalencia de una población sirve para saber si es candidata a la vacunación o no.



En este sentido, detalló que se analizaron 301 casos de personas mayores de 15 años residentes de Posadas, quienes firmaron un consentimiento informado. “Un estudio transversal observacional es como una fotografía de una porción de la población en un tiempo determinado, analizando determinadas variables. La media de edad fue de 33 años y el sexo femenino fue el predominante con un 66,4% de la muestra”, dijo Vogel quien presentó sus conclusiones el pasado 7 de julio.



A su vez, explicó que a cada participante se le preguntó si había tenido dengue, a lo que un 20% respondió que no, hasta que los estudios demostraron lo contrario. “La seroprevalencia de dengue fue del 40,2% en Posadas en el período de estudio y la proporción de sujetos asintomáticos con infección por dengue resultó relevante, del 20%. La seroprevalencia habla de ese contacto que evidencio yo con la determinación de anticuerpos IGG contra el virus”, precisó la magíster en Salud Pública y Enfermedades Transmisibles.



Es decir, los participantes de esta investigación primero se sometieron a una entrevista y después a una extracción de sangre, para determinar, laboratorio mediante, los IGG contra el virus dengue. El hallazgo fue que un porcentaje de aquellos que dijeron que no se habían enfermado porque no tuvieron síntomas, arrojaron anticuerpos contra el dengue tras la toma y estudio de la muestra. Máquina para el procesamiento de muestras de los participantes.

La sintomatología del dengue es básicamente fiebre muy alta e intensos dolores corporales, de hecho la patología es conocida como la fiebre “rompehuesos”. Por ello se destaca en este trabajo que haya habido casos asintomáticos.



Por último, recalcó que “las infecciones asintomáticas podrían contribuir a la circulación persistente del DENV durante los períodos interepidémicos y su detección proporciona nuevos conocimientos y enfoques para la detección temprana y respuesta a brotes”. Asimismo, señaló: “Las variables que resultaron asociadas a serología positiva fueron el nivel educativo y haber tenido un familiar que haya padecido dengue”.

Este mes se hará un nuevo monitoreo de Aedes aegypti

La Municipalidad de Posadas se prepara para llevar a cabo la 38ª edición del Levantamiento Rápido de Índices de Aedes aegypti (Liraa), un importante operativo que tiene como objetivo evaluar la situación epidemiológica en la ciudad. Esta iniciativa, programada del 18 al 22 de este mes, buscará obtener índices de infestación del mosquito Aedes aegypti.



En el Salón de Usos Múltiples (SUM), se dio inicio a las capacitaciones destinadas a estudiantes universitarios y agentes municipales que participarán activamente en el relevamiento. Los participantes se integrarán al equipo de la Dirección de Epidemiología y Vigilancia de la Salud para llevar a cabo este relevamiento. Durante la próxima semana, se continuará con la parte práctica de la formación, garantizando que los participantes estén debidamente preparados para la tarea.



Desde el año 2009, la comuna vino realizando estas tareas de manera periódica. Uno de los principales objetivos del Liraa es revelar los índices de presencia del mosquito en su forma larvaria y, en consecuencia, implementar medidas de prevención, centrándose principalmente en la eliminación de criaderos. Especial atención se presta a aquellos lugares donde los índices de infestación sean más elevados, con la finalidad de reducir la propagación de enfermedades transmitidas por este vector.



A partir del 18 de septiembre, se iniciará la inspección de viviendas, con el objetivo de identificar posibles criaderos y larvas del mosquito Aedes, transmisor de enfermedades como el dengue, zika, fiebre amarilla y chikungunya. Las muestras recolectadas en las viviendas serán trasladadas a los laboratorios municipales para su análisis, con el fin de detectar la presencia del agente transmisor.



Desde el último Liraa realizado en marzo de este año, se observó una repetición de los criaderos de mosquitos más comunes en los hogares, incluyendo baldes, neumáticos, cubiertas, floreros y portamacetas.



Es importante destacar que el personal encargado de llevar a cabo esta tarea se encuentra debidamente identificado con remeras, chombas, camisas, chalecos y gorros que llevan el logo de la Municipalidad.



El éxito del operativo dependerá en gran medida de la colaboración de la comunidad, que debe estar alerta para tomar medidas y eliminar posibles criaderos como también permitir el ingreso de los agentes para que tomen las correspondientes muestras de los patios. El Municipio reitera su compromiso con la salud pública y la prevención de enfermedades vectoriales, y agradece la participación activa de todos los ciudadanos en esta importante labor.