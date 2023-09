Egresaron en los 70 pero la amistad los mantiene unidos

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Un grupo de amigos se mantiene unido por una amistad que se conserva desde hace medio siglo cuando cursaron la primaria en el la década del 70. En total eran catorce compañeros que egresaron de la Escuela de Frontera Jornada Completa Nº 601 de San Pedro, que en aquellos se denominaba Escuela Nº 1. No sólo la escuela cambió el número, sino que también actualmente son trece los compañeros que se juntan ya que un exalumno falleció.



Según comentaron, esta etapa la unidad y la amistad tienen mucho más sentido que durante el tiempo compartido en la cursada. Precisamente, fueron años en los que pesé a que eran niños en sus corazones nació un sentimiento de hermandad y compañerismo, que año tras año se fortalece en el compartir.



El grupo está conformado por Ana María Giménez, Oscar Centurión, Mario Rodríguez, Walter Gral, Ramona Garcete, Auralina Prestes, Laura Altamirano y Angélica González. También están Shirley Lemes, Joel González, Antonia Cardozo, Camilo Argüello, Luis de León y quien en vida fuera Carlos Brizueña.



Fueron compañeros en diferentes trayectorias y egresaron juntos siendo alumnos del maestro Segura en 1976. Algunos de ellos compartieron la secundaria juntos pero de a poco, en la etapa de la juventud se dispersaron. Transcurrieron los años y muchos formaron su familia, crearon un emprendimiento o comenzaron un trabajo en San Pedro. Otros se mudaron a Puerto Esperanza, Córdoba y Buenos Aires, llevando en sus corazones su nostalgia de la infancia.



En la actualidad, con los avances de la tecnología pudieron disminuir las distancias a través de las redes sociales y los nuevos medios de comunicación. Desde San Pedro este grupo de amigos pone en relevancia que la amistad puede perdurar mucho tiempo. Estar comunicados para saber del otro, estar pendiente y mostrar preocupación, forma parte de todos sus días y supera cualquier tipo moderno de relacionamiento. Se mantienen en contacto permanente por redes sociales. Foto: Carina Martínez

Luego de muchos años, decidieron reencontrarse y para ello formaron un grupo de WhatsApp, medio que los mantiene en comunicación continua y permite que todos los años organicen un encuentro. Ya todos rozando los 60, los une la amistad basada en ese pasado en común.



“Tuvimos una bella infancia y adolescencia, con la crianza sufrida que nos tocó. Éramos felices porque no conocíamos otra forma de vida”, reflexionó Ana María Giménez.



A su vez agregó: “Somos amigos desde aquella foto en blanco y negro con el señor Segura. Nos queremos y queremos a la familia que cada uno formó, queremos que todos estén lo mejor posible, que no le pase nada malo y que no sufran. El amor fraterno es el motivo de este grupo, hoy debemos ayudar al destino a que nos siga uniendo más allá de las distancias en tiempo o espacio. Cada saludo, cada juntada es una excusa para fortalecer esos lazos que nos unen”.



En cada uno es posible observar la alegría que les genera este tipo de afectos. “Yo los volví a ver en el año 2013 y fue lo mejor que me pasó. Llegaron en el momento justo para compartir y valorar todo lo vivido, hoy son para mí una bendición. Espero que siempre sigamos viviendo estos encuentros y mantengamos la comunicación. Son mis hermanos del corazón y de la vida”, expresó Laura Aguilera.



Pese a que todos los integrantes del grupo son adultos, se adaptaron a las tecnologías y la utilizan como aliada para fortalecer el vínculo. “Yo estoy muy contenta de poder vivir esta etapa de tecnología, porque a diferencia de otros años en los que la comunicación era con cartas y demoraba días, hoy estamos en contacto de inmediato. Es un medio que nos acerca, todos los días nos saludamos, Oscar o Mario son los primeros en decir buen día”, señaló Antonia Cardozo.



Muchos de los momentos compartidos son guardados como un tesoro en una especie de foto-libro, en el que las fotografías son acompañadas con frases que ponen en valor la amistad. Entre ellas se puede mencionar a una que dice: “Cuando vayas navegando por los mares de la vida, recuerda que tienes un puerto en el corazón de tu amigo. La vida sin amistad es como un árbol sin frutos o flores”.



Este sábado el grupo de compañeros y exalumnos se juntó con el fin de celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes, Mario Rodríguez. Fue un momento en el que las anécdotas, alegrías, nostalgias y emociones fueron los protagonistas. El regalo para el cumpleañero fue un recuerdo que reúne fotografías de encuentros anteriores, una cena y signos de gratitud por la posibilidad de reiterar y revivir un sentimiento que nació en la infancia.



Asimismo, este grupo de exalumnos hace la entrega de una medalla a los egresados de séptimo grado cada año en la Escuela 601.