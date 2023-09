Wanda aseguró que “algún día” contará detalles de su enfermedad

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Wanda Nara abrió el box de preguntas en su Instagram y sus seguidores quisieron saber de todo acerca de su vida.



La influencer, empresaria y conductora, que actualmente se pasó del rubio a una melena más oscura, respondió a su estilo las consultas que recibió, algunas muy amorosas y otras en tono bastante agresivo.



“¿Por qué mentiste con lo de tu enfermedad?”, espetó un usuario. Y ella dijo con altura: “Por suerte son pocos, pero qué bajo que alguien pueda poner en duda o juzgar algo que ni siquiera



conté para que no existieran especulaciones. Simplemente, aclaré una situación personal que expusieron, y que se hizo pública, pero no por mí”, se atajó.



Y señaló: “Mucha gente me quiere ver bien, saber qué es y cómo estoy. Algún día contaré. Pero por gente así, a veces dudo”.



En tanto, otra persona quiso saber si en algún momento contará cuál es el problema de salud que le diagnosticaron, y ella aseguró que “sí, lo voy a hacer”, y el motivo para contar acerca de su enfermedad será la posibilidad de poder ayudar a otras personas que estén atravesando una situación parecida. También, sus admiradores indagaron: ¿Cómo haces para ser tan humilde con todo lo que tenés?



En este punto, la mayor de las Nara precisó que su eje es saber “que lo único más importante son ellos”, mostrando las fotos de sus cinco hijos.