Oriana Sabatini y Paulo Dybala, virales y entre rumores de boda

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala conforman una de las parejas más populares y queridas del mundo de las celebridades.



Y tal es la complicidad entre ambos, que suelen compartir en redes momentos de su vida juntos en Roma y en sus viajes, y fue lo que sucedió en las últimas horas, cuando subieron un contenido a Tik Tok que se volvió viral y que despertó los rumores de boda entre sus fans.



La cantante y el futbolista campeón del mundo realizaron una de las pruebas de gran tendencia en esa red social, y que consistió en que ella le haga una serie de preguntas a su novio mientras él tenía puesto auriculares con música a alto volumen, por lo que tenía que adivinar y responder.



En el video se ve a Oriana preguntándole sobre el Mundial de Qatar, entre otras cuestiones, y el cordobés no entendía.



Hasta que la joven aprovechó la ocasión para tirarle entre risas: “¿Cuándo me vas a pedir casamiento?”.



La respuesta de su novio fue inmediata, y no pudo dejar de reír: “Esa la entendí”, dijo, pero no respondió nada más.



De esta manera, la pareja alimentó la incógnita sobre si habrá casamiento.



“Pedile casamiento por favor”; “dale, todos queremos boda”; “dale ese anillo a la niña ya”; “necesitamos que se casen, son la pareja perfecta”, fueron algunos de los comentarios en Tik Tok.