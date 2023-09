Crean embriones humanos sintéticos a partir de células madre

lunes 11 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

El proyecto de investigación liderado por el profesor Jacob Hanna, del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, logró crear modelos completos de embriones humanos a partir de células madre cultivadas en el laboratorio.



Según publicó el medio especializado Nature, los modelos de embriones sintéticos cultivados fuera del útero hasta el día 14 presentaban todas las estructuras y compartimentos característicos de esta etapa, incluyendo placenta, saco vitelino, saco coriónico y otros tejidos externos que aseguran el crecimiento dinámico y adecuado de los modelos.



Las pequeñas bolas de tejido de medio milímetro de ancho se crearon combinando células madre que se organizaron en estructuras que imitan la organización tridimensional de todas las características conocidas que se encuentran en embriones humanos de una a dos semanas de edad.



“Este es el primer modelo de embrión que tiene una organización de compartimentos estructurales y una similitud morfológica con un embrión humano en el día 14”, precisó el profesor Hanna, quien dirigió la investigación.



Gran salto

Los expertos afirman que los agregados celulares derivados de células madre humanas en estudios anteriores no podían considerarse modelos de embriones humanos genuinamente precisos, porque carecían de casi todas las características definitorias de un embrión postimplantación. En particular, no contuvieron varios tipos de células que son esenciales para el desarrollo del mismo, como las que forman la placenta y el saco coriónico. Además, no tenían la organización estructural característica del embrión y no revelaban capacidad dinámica para avanzar a la siguiente etapa de desarrollo.



El proyecto continúa

Si bien las minúsculas estructuras no son idénticas a los embriones humanos, los investigadores esperan que pronto sean lo suficientemente buenas como para ayudar a arrojar luz sobre los misterios de las primeras etapas del desarrollo humano y las causas hasta ahora desconocidas del aborto espontáneo.



Aporte en el área de la fertilidad

La investigación resulta un gran avance en materia de fertilidad, pruebas farmacéuticas y trasplantes.



Otra aplicación que los científicos tienen en mente acerca de los logros de la investigación, es utilizar embriones modelo para evaluar el probable impacto de los medicamentos en embriones humanos reales.



Dado que las mujeres embarazadas suelen ser excluidas de los ensayos clínicos , los médicos desconocen los efectos secundarios de incluso algunos de los tratamientos más comunes en mujeres embarazadas y bebés.



De esta manera, el logro científico ya está presentado y en carrera: por primera vez se ha logrado crear modelos completos de embriones humanos, sin óvulos ni espermatozoides, a partir de células madre cultivadas en el laboratorio, fuera del útero hasta el día 14. Algo que por un lado abre puertas al conocimiento y avances en salud y por otro plantea nuevos desafíos éticos.

China restringe el uso de iPhone y causa pérdidas millonarias

Las acciones de Apple cayeron el jueves en Wall Street, tras informes de importantes restricciones de China a los iPhone en oficinas gubernamentales y entidades respaldadas por el Estado. Las acciones cayeron 2,8%, a 177,79 dólares. Un día antes, las acciones ya habían caído 3,6%, después de que The Wall Street Journal detalló que las autoridades chinas prohibieron a los empleados de agencias gubernamentales el uso profesional del iPhone, e incluso llevar estos aparatos a su lugar de trabajo.



A eso le siguió el jueves una historia de Bloomberg News de que China planeaba extender la prohibición a agencias y empresas estatales. Lo que ocasionó pérdidas millonarias.

Konami lanza eFootball 2024, videojuego con prometedoras mejoras

La firma japonesa Konami anunció el lanzamiento de “eFootball 2024”, un videojuego deportivo que introduce mejoras en la jugabilidad centradas en los amagues, la defensa, el ataque y el control del balón.



La desarrolladora confirmó la presencia de clubes asociados al título, como el FC Barcelona, Manchester United FC, FC Bayern Múnich, Inter de Milán, AC Milán y Arsenal FC.



Con este lanzamiento, estos clubes verán sus uniformes, estadios y plantillas actualizados en “eFootball 2024”, recreando la nueva temporada y los nuevos fichajes más destacados.