Territorio Fun

domingo 10 de septiembre de 2023 | 1:00hs.

Las más pedidas

1 Lala - Mike Towers

2 Baby hello - Rauw Alejandro; Bizarrap

3 Los del espacio - Big One; Duki; Emilia; FMK; LIT killah; Maria Becerra; Rusherking; Tiago PZK

4 Dance the night - Dua Lipa

5 Corazón vacío - Maria Becerra

6 Vagabundo - Manuel Turizo; Yatra; Beéle

7 Salgo a bailar- Emilia; FMK

8 Me enteré - Tiago PZK; Tini Stoessel

9 Rauw Alejandro: Bzrp Music Sessions, Vol. 56 - Bizarrap; Rauw Alejandro

10 El amor de mi vida - Maria Becerra; Los Ángeles Azules



Compromiso y responsabilidad con el medioambiente

El hecho de que la contaminación ambiental avanza a pasos agigantados no es una novedad, por eso

es necesaria la concientización. En la plataforma de tiktok se creó un hashtag que te ayuda a reciclar y reutilizar. Con los #ecotips la plataforma se compromete a convertir a las personas en unas aliadas ante la crisis ambiental. Incentiva a crear, tomar acción y convertir tips ecológicos en parte de la vida cotidiana. Unos de los contenidos más compartidos tienen relación con compra de ropa, en los que incentivan a participar de las grandes ferias americanas para que las prendas de vestir que ya no se usan vuelvan a ser utilizadas, esto viene de la mano con el hecho de que los jeans son las prendas que

más se descartan y las que más contaminan.



Lionel Messi vuelve a ser embajador de fútbol en el Football 2024

Konami anunció el lanzamiento de un nuevo año de su videojuego de fútbol insignia: eFootball 2024, sucesor del histórico Winning Eleven y Pro Evolution Soccer. La actualización gratuita, que viene impulsado con la presencia de Lionel Messi, presenta una serie de actualizaciones y mejoras para competir directamente con EA Sports FC 24.

El tema de las licencias siempre relegó a los títulos de fútbol virtual de Konami sobre el de Electronic Arts (antes FIFA, hoy EA Sports FC 24). Y para esta oportunidad conservó una lista de clubes socios, incluidos algunos de los equipos más icónicos del deporte, como Manchester United, Bayern Munich, Inter de Milan, AC Milan, Arsenal FC, y FC Barcelona, con quienes Konami renovó recientemente su asociación de larga data.

Carolina Brítez con Juliana y Kathia Parra.

Naiara Hoffmannbeck, Agustina Gómez y Giselle Tavaresl.

Fernando Pfeiffer, Virginia Grossi, Kiara Barrios y Dyhefersson Kategora.

Juan Pablo Radkelli, Lautaro y Yéssica Bottazzo.