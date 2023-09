Misiones defendió la normativa y destacó el apoyo al productor

sábado 09 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Misiones es la primera provincia en prohibir el glifosato en el sector de la agroindustria. Desde su aprobación y luego su puesta en marcha no deja de generar posiciones encontradas. En julio se aprobó la norma que se aplica tras ser reglamentada de manera gradual.

En estos días, trascendió que la Tea Association of the USA, Inc, organismo de comercialización de té en los Estados Unidos, envió una nota a sectores de la producción tealera de la provincia advirtiendo sobre restricciones existentes en el país del norte para el ingreso de productos agrícolas. Esto fue a raíz de la sanción de la ley provincial que obliga a suspender el uso del glifosato, un herbicida aprobado en los Estados Unidos, y que en los próximos dos años debe ser reemplazado por bioinsumos en Misiones.

En este contexto, durante la sesión del jueves el diputado provincial Lucas Romero Spinelli habló sobre los avances en la aplicación de la Ley de bioinsumos, y sobre las repercusiones sobre la prohibición del uso de glifosato y su posible impacto en las exportaciones de té. Además, de defender la normativa sancionada enfatizó en que “no se prohibirá algo que dañe al mercado y al productor”.

Proyecto en marcha

“Se sancionó una Ley y estamos trabajando en el decreto reglamentario el cual considerará rubros. La prohibición del glifosato en un plazo de dos años en los que se trabajará con todas las cadenas productivas de Misiones. No se prohibirá un producto en una determinada actividad a fin de que se pierda el mercado porque siempre apoyamos al productor y a la producción para que la chacra misionera crezca”.

El organismo estadounidense aclaró que no exige la utilización del herbicida de Monsanto ni prohíbe el uso de un bioinsumo, sino que alertó que “para comercializar productos agrícolas en los Estados Unidos hay que utilizar insumos que estén habilitados y probados al menos por dos años”.

Por su parte, Romero Spinelli añadió que “de los últimos años es la ley que más movimiento generó en comisión, hubo muchos expositores de los sectores a brindar su punto de vista. Dialogué con el sector productivo y todos manifestaron la importancia de cuidar la vida que es lo que buscamos con este producto al trabajar en una producción orgánica”

El vicegobernador electo indicó que a partir de la nueva ley se logró el arribo de una empresa del sector hacia Misiones para apostar a la distribución de los bioinsumos, tales como biofertilizantes, estimuladores de crecimiento, biopesticidas, entre otros. Agregó que “queremos llevarle tranquilidad a los productores porque este es un proyecto de vanguardia en el país. Y erradicar el planteo de las grandes industrias que quieren plantear que lo orgánico es malo porque esto no es así”.

También se refirió a las distintas presentaciones legales enviadas por sociedades relacionadas con el agro del sector Capital: “El concepto de que lo orgánico es malo y lo químico es bueno porque rinde más es erróneo”, enfatizó.