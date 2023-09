Recomiendan precauciones por rabia paresiante

jueves 07 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

El viernes pasado, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) confirmaron un caso de rabia paresiante en la colonia San Alberto, jurisdicción de Puerto Rico.

Por este motivo, recomiendan la vacunación anual y la notificación a un veterinario o al organismo ante comportamientos extraños de un animal.

“La precaución con la rabia es evitar el contacto con animales que vemos que no están teniendo un desenvolvimiento normal; no pueden alimentarse, no caminan, tienen problemas para deambular, o les cuesta levantarse. Eso indica que son síntomas nerviosos”, señaló el supervisor provincial de Senasa, Torkel Stevenson, en diálogo con Radio Uno 89.7. Asimismo, sugirió que ante estas señales, se debe desconfiar de la enfermedad y dar aviso a un profesional veterinario o al organismo para tomar la muestra y llevarla al laboratorio.

A su vez, remarcó que se debe evitar el contacto con el animal que presente síntomas. “La rabia produce parálisis de los músculos y, en algunos casos, parálisis de los músculos de la deglución, entonces al animal se le cae el agua o la comida de la boca. Mucha gente piensa que se comió una naranja o una mandioca y meten la mano para tratar de destrancar. Eso no es lo ideal porque la rabia se contagia por la saliva”, dijo.

Teniendo en cuenta que la enfermedad es mortal y las dificultades para enterrar un animal grande, el supervisor provincial de Senasa indicó que “en lo posible se tendría que quemar la parte de la cabeza y el cuello a una temperatura de 70° para matar el virus, así ese animal deja de ser un riesgo para los carroñeros que se alimentan de la carcasa”.

En este sentido, advirtió que “cuando se diagnostica rabia, el problema es la faena del animal porque, cuando se parte la res en dos, se está en contacto directo con el material nervioso que es donde está el virus”.

La vacunación

“En los planes sanitarios se recomienda hacer la vacunación antirrábica en agosto. Todos los animales de sangre caliente -bovinos, equinos, cabras, ovejas y cerdos- se vacunan. Se hace una dosis y, a los 21 días, se aplica la segunda dosis. Si vengo vacunando anualmente, con que se haga una dosis no habría mayor inconveniente”, explicó. Además, puntualizó que los lugares elegidos por los murciélagos pueden ser paredones de piedra, árboles huecos, casas abandonadas o conductos de secaderos abandonados.

“Vamos a notar la materia fecal, que es líquida y de olor desagradable porque se alimentan de sangre; es el único animal que defeca de esa forma”, agregó.

En este marco, Stevenson recalcó que hoy a las 17.30 se llevará adelante una capacitación abierta a productores y al público en general para hablar de la rabia y las precauciones a tener en cuenta. Será en el aula de educación vial de la Municipalidad y tendrá la presencia del jefe del programa de rabia nacional, Gabriel Russo.

“No hay que alarmarse ni poner el grito en el cielo, sino tener cuidado. Las recomendaciones son vacunar y avisar a un veterinario o al Senasa ante síntomas raros”, concluyó.

La rabia paresiante también había generado alerta en marzo provocando estragos en el sector ganadero de Andresito y zonas de influencia.