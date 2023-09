Posadas: hay 30 barrios afectados por la tormenta y sigue la asistencia

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Las persistentes precipitaciones registradas desde el viernes han generado problemas en gran parte de la provincia, aunque el foco se da en Posadas y la zona Sur de Misiones. El resultado del temporal fueron familias inundadas y, en algunos casos, evacuadas de sus domicilios.



Ayer se precipitaron sobre Posadas 36 milímetros hasta las 18 según registros de la Dirección de Meteorología y Prevensión ante Desastres Naturales (Opad). Se prevé que haya una pausa en las precipitaciones hoy para retornar en la jornada de mañana.



Según datos de la mesa intersectorial conformada por Desarrollo Social, la Municipalidad de Posadas y Defensa Civil, son unos 30 barrios los perjudicados por las precipitaciones desde el viernes. En paralelo, el Ejército Argentino realiza un trabajo en territorio en el que ya asistió con comida a unos 6.000 vecinos de la capital provincial.



Los barrios más afectados son El Porvenir, Cruz del Sur, Campo Bouer, Los Oleritos, Sol de Misiones, Los Paraísos, Las Vertientes, San Juan Diego y Nemesio Parma.



El ministro de Desarrollo Social, Fernando Meza, se refirió a los operativos de asistencia llevados a cabo tras las lluvias. “Sufrimos desde el día viernes una alerta meteorológica que abarcó gran parte de la provincia de Misiones y del NEA. La zona más afectada por la gran cantidad de milímetros de agua caída fueron los municipios de la zona sur, en el caso de Posadas, Garupá, Candelaria, también algo de Fachinal, San José y Apóstoles”, señaló en diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7.



“En el caso de Posadas, afectó a 30 barrios, en el cual incluso hasta tuvimos que tener o montar algunos pequeños centros de evacuación en el barrio Olerito, Sol de Misiones y Cruz del Sur, y con la alerta en otros sectores de la ciudad, en el caso de que las condiciones climáticas sean inestables, tener previsto por ahí posibles otros lugares para el traslado de la familia y ponerlo a resguardo. En el caso de Barrio del Paraíso, que ayer estuvimos recorriendo, tenemos todo previsto por ahí como para acondicionar un espacio, y también en la zona oeste de la ciudad de Posadas”, detalló el funcionario.



“Esta tarea venimos realizando en conjunto con la Municipalidad, con la vicegobernación de la provincia, con Defensa Civil, donde armamos una mesa de trabajo y colaboración para poder acompañar y llevar tranquilidad a la familia en estos difíciles momentos”, dijo Meza.



Con respecto a crear refugios cercanos en la zona de los barrios afectados explicó “lo que se estableció es que al momento de evaluar que la situación no permitía por ahí el drenaje, el escurrimiento del agua por la gran cantidad de milímetros, sobre todo en los caídos en el día viernes y sábado, se dio un registro que la verdad que hace un montón de tiempo que no se daba, casi 24 horas de lluvia sin parar en varios municipios, y en el caso de Posadas puntualmente poder coordinar en estos lugares para el traslado. Fueron doce familias las que se trasladaron a estos tres puntos y el monitoreo y seguimiento constante de otros puntos de la ciudad”.



“En horas de la tarde tuvimos el registro de varios municipios afectados por granizo, en el caso de Zona Centro, Campo Viera, Campo Grande, Campo Ramón, 25 de Mayo, y tuvimos el registro en otros municipios más cercanos a Zona Sur”, detalló.



En Candelaria en particular, se vio afectado el asentamiento Padre Mujica. Además, durante el lunes se registraron cortes del luz y en el suministro de agua.



Desde el municipio recordaron a la comunidad que, para aquellos que necesiten asistencia o deseen reportar una emergencia relacionada con las lluvias, el Centro de Atención al Ciudadano se encuentra disponible a través del número telefónico 0800-888-2483.

Cáritas recibe donaciones

Cáritas y Parroquias aledañas de los barrios más afectados por el temporal se encuentran recibiendo donaciones para las familias más afectadas por las intensas lluvias que se registran desde el pasado viernes.



Familias de los barrios Los Oleritos, Cruz de Sur, San Juan, San Diego y Los Patitos, entre otros fueron los más afectados por el temporal y las constantes lluvias. Hubo familias que tuvieron que ser evacuadas de sus viviendas.



Según dieron a conocer desde Caritas Posadas (Félix de Azara N°1.646), en sus instalaciones reciben agua mineral, frazadas, alimentos no perecederos, colchones y ropa, los cuales serán repartidos a los damnificados. También se reciben donaciones en parroquias aledañas a los barrios más afectados.

“La gente perdió todas sus herramientas”

Ayer al mediodía el Ejército acercó comida a El Porvenir.

El Porvenir es uno de los barrios afectados en Posadas. Dora Brítez, presidenta del barrio y dirigente de la Fundación Banco de Residuos, se refirió a la ayuda que están recibiendo de parte del Ejército durante la lluvia. Solicitó, no obstante, ayuda adicional del Estado para reponer los materiales perdidos y así poder trabajar una vez que pase la tormenta.



“El Ejército al mediodía, y a la noche nos traen el almuerzo y la cena. Es muy buena atención de parte de ellos, muy buena predisposición, pero no sólo con el Ejército que nos trae la comida podemos sobrevivir, también tenemos muchas pérdidas de materiales, y no sé lo que va a poder subsistir. La gente perdió todas sus herramientas, todas sus carretillas, sus mesas, y todas sus carpas. Muchas familias viven de los ladrillos, y si bien cuando llovía no lo podían hacer, salían a hacer los changuitas, porque si no, este lugar acá iba a ser un nido de robo, pese a que entre todos siempre nos ayudamos”, relató Dora en diálogo con El Territorio.



“Nosotros le preparamos nuestro propio sueldo, vendiendo abono orgánico, huevo, gallina, también vendemos cartón, hacemos logística, todo eso va en una caja y cuando llegue al mes, le pagamos a los chicos” comentó e insistió en la imperiosa necesidad de ayuda para la reconstrucción después del temporal: “que el Estado por lo menos le recompensen algo con carpas, con herramientas por lo menos, para que después que pase temporal puedan trabajar porque ya que no tienen un buen sueldo, no tienen un buen trabajo, hay mucha gente de bajos recursos, pero estamos peleando con lo que podemos.