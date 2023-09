Vientos de alta intensidad destrozaron el techo de una estación de servicio

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:04hs.

Este domingo por la tarde un fuerte temporal provocó la voladura del techo de una estación de servicio de Gobernador Virasoro, Corrientes. Dada la fuerza de los vientos, algunos creen que se trató de lo mal llamado “cola de tornado”, pero los especialistas consultados por El Territorio dijeron que los tornados se categorizan a partir de los 60 km/h y las ráfagas del domingo estuvieron entre 40 y 50 km/h,



Precisamente, el fenómeno ocurrió en la estación YPF ubicada por ruta 14 que fue severamente afectada por las condiciones climáticas. Camioneros ocasionales registraron el hecho y debieron sortear obstáculos con sus rodados al llegar al lugar.



En los videos se observó la voladura de toda las instalaciones que cubren la zona de recarga de combustibles así como los ventanales de la construcción.



“Los vientos fueron fuertes, sin duda”, dijo Daniel Fernández Catá, director de Alerta Temprana de Misiones. Y agregó: “Creo que se trató de un temporal con lluvia intensa y vientos fuertes, ocasionado por la inestabilidad atmosférica causada por la llegada de una masa de aire frío a la región. En esa línea, los daños tienen que ver con la ubicación (exposición) y cierta precariedad (vulnerabilidad) constructiva de la estación de servicios mencionada”.



En tanto, Favio Cabello, director de la Opad, remarcó que podría haberse tratado del fenómeno de ‘Downbrust’ o ‘Reventón’ resulta ser una violenta corriente vertical de aire descendente asociada a la formación, maduración y descarga de una gran nube convectiva (cumulonimbo) o sistema tormentoso.



Estos fenómenos, acotó, serán cada vez más frecuentes con la llegada de El Niño.



Además de esto, fuerte temporal produjo voladuras de techos de las casas, caída de árboles y de líneas del tendido eléctrico en la localidad ye activaron los servicios de ayuda municipal a través de la secretaría de Políticas Sociales, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios.



Si bien no hubo evacuados, los distintos organismos municipales trabajan en la asistencia de familias que fueron afectadas por el temporal acaecido en esa localidad en las primeras horas de la noche de este domingo.



En la misma línea agregó que sufrieron un fuerte temporal con lluvias pero predominaron los fuertes vientos. “Ocurrió en la noche del domingo, árboles caídos, cortes de energía en toda la localidad. Algunos inundados por falta de corrimiento de agua porque los terrenos son más bajos que las calles pero sin necesidad de evacuación”, sostuvo Silvia Recalde, titular de la secretaría de Políticas Sociales.



En Santo Tomé

Por las intensas lluvias, recorren los barrios afectados de Santo Tomé y refuerzan los trabajos de canalizado. Solamente hasta ayer por la mañana cayeron más de 158 milímetros de lluvia.



También monitorean la altura del río Uruguay, que marcó a las 12.15 los 6,05 metros en creciente a un ritmo de ocho centímetros por hora. Ante esta situación, desde diferentes áreas del Municipio se activaron trabajos de relevamiento y asistencia en terreno, sobre todo en las zonas periféricas y de terrenos bajos.



En la misma linea, iniciaron obras en la zona del Barrio Nuevo, que venía generando preocupación en sus futuros habitantes. Desde Acción Social señalaron que el recorrido del lunes por la mañana abarcó la asistencia a los barrios Tablada, Puerto Torres y paraje la Curtiembre.



Desde Obras Públicas se trabajó mejorando los desagües para un rápido escurrimiento. Esto se llevó adelante la Curtiembre, Barrios Nuevos del Sur, 200 Viviendas, calles Juan Savall, entre otras.

Con la información de corresponsalía Santo Tomé

Operarios reparan una alcantarilla de la ruta 1

Entre Apóstoles y Azara el tránsito se redujo a media calzada.

Las intensas lluvias que desde hace algunos días no dan tregua y afectan a todo el territorio provincial provocaron en las últimas horas el desmoronamiento de un tramo de banquina de la ruta provincial 1, entre las localidades de Apóstoles y Azara. Piden a los conductores circular con precaución mientras los operarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) solucionan el inconveniente.



En este contexto, los operarios de la DPV trabajan en el lugar situado a 150 metros de la estación de servicios YPF. Desde el organismo informaron que debido a las abundantes lluvias de los últimos días “se socavó el terraplén de una alcantarilla trasversal” y piden a los automovilistas circular con precaución.



En un reciente comunicado el organismo provincial informó que el desmoronamiento ocurrió “a 150 metros de la estación de servicios YPF”. Asimismo explicó que “se generó el desmoronamiento de la banquina dado que por las abundantes lluvias de los últimos días se socavó el terraplén de una alcantarilla trasversal”.



En este sentido, personal de la DPV acudió al lugar y tomo las medidas de seguridad precautorias. Aclararon que se redujo el espacio de circulación a media calzada, razón por lo cual el personal vial permanece en el lugar.



“Es necesario doblegar los cuidados al transitar ya que las precipitaciones continúan y se realizan los trabajos de reparación en la medida que las condiciones climáticas lo permitan, razón por la cual habrá presencia de maquinaria pesada en la zona”, alertaron.



En relación a los efectos de las abundantes y constantes precipitaciones, en la zona Sur son varios los arroyos desbordados. En la localidad de Tres Capones el camping situado a la vera del arroyo León está bajo agua, aunque también el arroyo Tuna está desbordado, de acuerdo a lo informado por el intendente Ramón Gerega.



La crecida del arroyo Persiguero también estaba a centímetros de interrumpir el tránsito sobre el puente que une a las localidades de Santa María y Concepción de la Sierra.

En 25 de Mayo las piedras del granizo tenían un gran tamaño

Un fuerte temporal azotó en la tarde del domingo la localidad de 25 de Mayo y alrededores. El fenómeno meteorológico se caracterizó por la fuerte caída de granizos de grandes dimensiones y comparados con huevos de gallinas, que ocasionó daños a viviendas y algunos vehículos particulares.



También se produjo una importante actividad eléctrica lo que obligó al corte del suministro de energía eléctrica en la zona. Similar situación se vivió también en algunos puntos de la zona sur de Misiones. Según indicaron vecinos del lugar, el temporal comenzó alrededor de las 18 y no duró más de 20 minutos por lo que las consecuencias no fueron más graves. A raíz de esto, se produjeron cortes de luz tanto el domingo como ayer por la mañana.



En este sentido, el mayor daño se produjo en casas con techos de cartón, gallinero y chiqueros. Productores resaltaron que los armazones de invernáculos quedaron rotas pero las hortalizas no sufrieron consecuencias así como los cultivos de mayor tamaño.



En diálogo con El Territorio el agricultor Mauro Heckler, dijo que si bien eran piedras muy grandes, fueron pocas las que cayeron. “En nuestra chacra el daño más significativo fue en el invernadero y en algunos techos que aún son de cartón. En las plantas no notamos daños mayores ni pérdidas. Al menos 30 huecos en el techo del invernáculo hicieron las piedras pero no destruyeron el cultivo”.



Precisamente las producciones y plantaciones de mayor tamaño no sufrieron daños, las verduras de huertas particulares se vieron afectadas. Lechugas, cebollitas, perejiles y otras de hojas verdes, sufrieron aplastamientos y estragos.



Por su parte, Antonio Vieiro también indicó que todos los plásticos y hierros de los invernáculos quedaron destruidos pero las verduras, principal fuente de ingreso, quedaron intactas. Además, algunos autos registraron pequeñas apoyaduras pero no fueron de gran impacto.