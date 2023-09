Garupá y Candelaria registraron récord de venta de lotes en agosto

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:06hs.

Tras la devaluación del peso y el afán de invertir los ahorros en un bien rentable a largo plazo, crecieron la compra de lotes y las consultas sobre precios de terrenos en las afueras de Posadas. En este contexto, agosto registró un récord en la compra de tierras en Garupá y Candelaria. “No así en Posadas que requiere otras normativas para la construcción en cuanto a infraestructuras, y no tiene tanta disponibilidad de espacios como los municipios aledaños”, aclaró Pablo Daviña, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones.



Por su parte, Julio González, empresario del rubro y secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la tierra colorada, contó a El Territorio que “ante un contexto económico como el que atraviesa el país, y luego de las elecciones primarias, en agosto se vendieron 18 terrenos, cuando en lo que iba del año y los meses anteriores se vendió como máximo doce por mes. Lo que demuestra que el ciudadano común, la familia, o los jóvenes tienen ganas de invertir en algo suyo. Se sabe que con el tiempo la tierra se encarece por lo que es una inversión asegurada”.



Según Gónzalez, la franja etaria es variada ante la compra del bien inmueble y que en promedio un terreno vale 3.500.000 pesos. Algo que para quienes tenían un ahorro previo es accesible.



Los inmobiliarios coincidieron que la pospandemia potenció el interés por invertir en pedazos de tierra no sólo por una cuestión de espacio sino también de rentabilidad.



Pospandemia

Después de la pandemia hubo un fuerte incremento en la demanda de tierra. El confinamiento generó un cambio radical en lo que es el uso del espacio que derivó en la demanda de la compra de lotes. “Misiones creció a grandes escalas demográficamente, lo que se traduce en un incremento de espacios a utilizar. Otro componente que determina la suba en consultas y compras de lote, es que un bien inmueble es una reserva de valor frente a la pérdida de valor adquisitivo del peso. Por lo que invertir en un bien inmueble o terreno es una excelente opción debido a que su valor aumenta con el tiempo”, dijo Daviña en diálogo con Radiioactiva 100.7.



En este contexto, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Misiones hizo hincapié en “qué se debe tener en cuenta al elegir inmobiliarias o asesorarse con corredores inmobiliarios matriculados para evitar estafas”.



Según Daviña, los lotes tienen un valor menor y más alcanzable que un inmueble -se refirió a una casa-. Por lo que la posibilidad de comprar un terreno es lo más redituable, y luego la persona invierte su ahorro o cambia su auto para poder construir. Añadió que esta alternativa es más bien elegida por ciudadanos en general con ahorros previos, o emprendedores del sector inmobiliario que recién se inician.



Récord

Por otro lado, Gónzalez, responsable de una reconocida inmobiliaria en Garupá, resaltó: “Para nosotros agosto fue uno de los mejores meses de la historia en referencia a la venta de lotes”. Detalló que a comparación de otros años en el mismo mes no se había registrado hasta la fecha en su inmobiliaria la cantidad de lotes que se vendió durante este año en el mes pasado. En lo que va del año, según Gónzalez, mensualmente salen 12 lotes de los siete loteos que administran, mientras que en agosto de este 2023 se llegaron a vender 18.



En este sentido, los compradores ya no buscan solamente vivir en Posadas sino más bien invertir en zonas aledañas, y por un menor costo. “Son de cualquier edad, familias, jóvenes, profesionales, trabajadores. Los compradores son de las localidades de Posadas, Garupá, de la zona sur”.



Destacó que difundir los loteos los ayudó a posicionarse, que los compradores los conozcan y consulten. “Lleguen a nosotros. Otro ítem es que si no aumentamos bruscamente los precios, un terreno promedio vale 3 millones y medio. Lo que también contribuyó en aumentar las ventas”, mencionó. Agregó que las consultas por precios también se incrementaron.



El secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios afirmó que -en su caso particular- opera con el 90% de los lotes de Garupá y un 10% en Candelaria, en ambos municipios se registró el récord en la venta de tierra.



Matías López, asesor comercial en una reconocida inmobiliara en Posadas, relató que “en Posadas existe menor oferta de terrenos por una cuestión de espacios”. Apuntó que las consultas siempre están y ante la necesidad de invertir el peso que en el último tiempo se desvalorizo a grandes escalas, el comprador opta por comprar lo que esté a su alcance.



Relató que en Itaembé Miní y también en Itambé Guazú, o en barrios como Mini City y cercanías hace un tiempo había terrenos a disposición.



“No llegaban a los diez, pero según el barrio había lotes limpios para construir y en el último tiempo de vendieron la mayoría porque no superaban los cinco o seis millones de pesos”.



Luego, indicó que septiembre empezó con una actualización en los precios de los terrenos, y que en la capital misionera, según la zona, no se consiguen pedazos de tierra por menos de ocho millones de pesos.



“Está el comprador que piensa en una inversión a largo plazo. Está el que estaba ahorrando, le subieron el alquiler y llegó con el dinero y pudo comprarse su tierra, pero este último cliente siempre piensa en el después, en lo que se viene para comenzar a construir que también sale caro en la actualidad. Entonces más que cercanía busca precios”.



Inversión

Por otro lado, Daviña remarcó que en el último censo Misiones registró sustancialmente un crecimiento de su población. Lo que significa que la demanda habitacional también se incrementó, y existe una necesidad de que cada familiar o persona acceda a un bien donde poder vivir.



“Aún hay inmuebles que se pueden comprar en valores de peso argentino, lo que termina siendo una buena opción para conservar el capital y que no se desvalorice. Producto del crecimiento demográfico y de las obras de infraestructura en sí, el valor del inmueble se encarece”. Daviña explicó que comprar un lote requiere menos dinero que comprar una vivienda, debido a que actualmente no hay créditos de acceso a una casa.



También comparó la compra de un bien inmueble con un vehículo: “Un auto se desvaloriza por el tiempo, por el modelo. Un terreno si la zona en la que está se desarrolla urbanísticamente crece su valor. Y desde ese punto de vista es más atractivo, y está dentro de las posibilidades de ahorro de un ciudadano”. El inmobiliario explicó que en Posadas no hubo la misma dinámica que en Garupá y Candelaria que registraron un récord de venta de lotes el mes pasado.



“Los desarrollos urbanísticos están en esos municipios porque tienen más tierras disponible, es decir, mayor oferta.Tienen otra disposición en cuanto a la normativa de obligatoriedad de infraestructura.



La capital misionera tiene un código que determina la realización de muchas obras que encarecen el precio de los inmuebles”. Por último, detalló que la disponibilidad, y el precio del metro cuadrado de la tierra fuera de la capital provincial es más bajo, por ende el alza en la compra de tierras en municipios aledaños.

En cifras

$3,5 millones Es el precio de un terreno promedio en Garupá y Candelaria, mientras que en Posadas se consiguen desde 8 millones en adelante.

Incertidumbre por tratamiento de la Ley de Alquileres

El Senado de la Nación frenó la semana pasada la posibilidad de un tratamiento exprés de la reforma de la Ley de Alquileres y convocó a los representantes de organizaciones de inquilinos, propietarios e inmobiliarias para que a partir de mañana expongan sus puntos de vista sobre qué ley se necesita para ordenar esta actividad.



Pablo Daviña, presidente de la Cámara de Inmobiliarias de Misiones, cuestionó que “se desconoce el tratamiento que podrían llegar a darle a la Ley en el Senado tras darle media sanción en Diputados”. Cabe mencionar que, el 23 de agosto la Cámara de Diputados de la Nación aprobó una serie de reformas a la ley que actualmente rige.



Apuntó que sigue la incertidumbre, algo que no necesita el mercado en estos momentos. “Las reglas deben ser claras. Cuando una Ley, como la actual, afecta a un sector para beneficiar a otro, es injusta. Es lo que se está viendo hoy, generando un precio fijo para el propietario cuando este no es un monopolio”.



Analizó que los dueños de inmuebles que ponen en alquiler, en Argentina no está en manos de pocas personas más bien de varias. “Hay un error, y se debe subsanar. Se detecta que los funcionarios están más preocupados por cuestiones electorales que por resolver el problema de la ciudadanía”.



Por su parte, Julio González, secretario del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Misiones, manifestó que “la Ley de alquileres es una situación de constante incertidumbre debido a que entre el Senado y la Cámara de Diputados no se ponen de acuerdo”.



Por ultimo, instó que “genera confusión y la necesidad de los inquilinos es constante. Los precios se distorsionan sin poder cumplir con la demanda que crece ante la poca oferta”.