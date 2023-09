Koino Yokan llega al Montoya con un show acústico

martes 05 de septiembre de 2023 | 6:00hs.

Koino Yokan, el convocante dúo conformado por Tomás Otero (voz) y Jeremías Oro (guitarrista, tecladista, productor) se presentará en el auditorio del Instituto Montoya el jueves a las 21, con un show acústico que promete explorar en este formato más minimalista los temas de su álbum Lo que callé (2021) y también sus más recientes sencillos.



Con reminiscencia a una expresión japonesa que alude a una premonición de amor o quizás a un amor a primera vista, ya desde su nombre la banda oriunda de Villa Luro en la Ciudad de Buenos Aires invita a escucharla en su esencia, sin etiquetas, y en la búsqueda creativa constante.



Antes de desembarcar en el oriente argentino, para su show posadeño, Oro charló con el programa radial Acá te lo contamos de Radioactiva 100.7 y reveló que aunque el nombre tenga esa evocación japonesa, “en realidad no significa nada, porque no se escribe así la expresión en el idioma original, sólo se dio de esa manera”.



Saltar y crecer

Koino Yokan es hoy la gran revelación de la nueva escena del pop rock argentino y en cinco años dio varios grandes saltos para ubicarse firmemente en su exitoso presente artístico.



El dúo se originó en 2018, los integrantes se conocieron cuando Tomás se apuntó para tomar clases de guitarra con Jeremías, en un primer momento se hicieron conocidos por covers de clásicos del rock argentino y fueron virales en las redes, hasta que se largaron a mostrar su música e identidad y recorren los escenarios del país y el exterior.



“Hace cinco años yo era profe de guitarra, pero no me gusta mucho enseñar, ahora ya no me dedico a eso, pero fue por las clases que nos conocimos con Tomás y surgió el proyecto de hacer música y vamos haciendo el camino y aprendiendo mucho también, sumamos una banda, vamos creciendo”, expresó.



Sonido propio e influencias

Al momento de definir el sonido de Koino, Oro -que viene del palo del jazz- expresó con sinceridad que le cuesta explicar la estética musical del grupo, ya que el material que componen y graban “tiene mucha influencia de lo que cada uno escuchaba de más chicos, que era claro todo el rock nacional. Hoy en día tenemos al alcance mucha música de muchos lugares, incluso lo que nosotros hacemos no podemos decir que es rock nacional” en el sentido más clásico y convencional, reflexionó.



Sabios habitantes del universo digital, sin embargo, Koino ha generado un fenómeno muy real con conciertos pogueros y una atmósfera rítmica poderosa de sintetizadores y teclados. “Queremos tocar para todo el público, llegamos a tocar para un puñado de personas y hace poquito tocamos para más de 4500 y se armaron esos pogos, disfrutamos de hacer música y de este presente que no imaginábamos hace cinco años”, concluyó.

Para agendar

El jueves en el Montoya

Antes de su fecha en el mítico Gran Rex de Buenos Aires, Koino Yokan llega a Posadas, el jueves a las 21 en el auditorio del Montoya, calle Ayacucho 1962. Las entradas se pueden adquirir en boletería de la sala o por ticketone.com.ar